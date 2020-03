Les téléspectateurs divisés sur la campagne Ageless 2020 – HITC

La nouvelle publicité de Tena a certainement déclenché un débat après sa diffusion à la télévision.

Ce n’est pas souvent qu’une publicité télévisée est aussi mémorable que l’émission télévisée ou le film que vous regardez, mais dans de rares cas, c’est certainement le cas.

La création d’une annonce mémorable peut souvent être considérée comme une forme d’art et nécessite généralement l’inclusion d’un visage célèbre ou d’une chanson entraînante.

La dernière publicité de Tena ne présente aucune de celles-ci mais reste tout aussi mémorable.

L’annonce Tena Lady 2020

La dernière publicité de Tena, dirigée par Yorgos Lanthimos de The Favorite, fait partie de la nouvelle campagne Ageless de la société et présente une foule de femmes légèrement vêtues de plus de 55 ans.

Dans l’annonce, nous entendons des voix off des femmes discuter de la façon dont l’âge n’a pas affaibli leur confiance, leurs sens ou leur vie sexuelle.

Étant une publicité Tena, les femmes font également référence à l’incontinence et à la façon dont elles ne laissent pas non plus affecter leur vie.

Message de l’annonce

L’annonce vise à sensibiliser et à déstigmatiser le vieillissement et toutes les bizarreries qui l’accompagnent, y compris l’incontinence.

La campagne est basée sur une enquête menée par Tena qui a montré que les femmes de plus de 50 ans sont tout aussi confiantes et aussi sexuellement actives qu’elles l’étaient dans leurs jeunes années, même lorsque les effets secondaires du vieillissement commencent à apparaître.

Les téléspectateurs sont divisés sur l’annonce

Naturellement, cela a eu un impact positif sur le public cible de l’annonce, beaucoup se rendant sur les réseaux sociaux pour faire l’éloge de l’annonce courageuse et audacieuse.

Un fan de l’annonce a commenté sur Twitter: “Cette campagne est géniale.”

Alors qu’un commentaire sur la chaîne YouTube de Tena disait: «J’en suis tellement fier. Authentique et courageux. ”

Cependant, pour ceux qui ne font pas partie du public cible, voir l’annonce apparaître à la télévision a été quelque peu un choc – pour le dire gentiment.

L’un des commentaires les plus gentils sur les réseaux sociaux a déclaré: “Je n’aime pas la nouvelle publicité de Tena Lady qui vient d’être diffusée.”

Un autre a dit: «Trop? Oui.”

Il est clair que l’annonce ne plaira pas à tout le monde, mais c’est certainement un signe de changement que des annonces comme celle-ci sont créées et diffusées.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la campagne Tena’s Ageless, vous pouvez consulter leur site Web.