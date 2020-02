Les téléspectateurs savaient que l’amitié de Carole Radziwill avec Bethenny Frankel était en difficulté avant elle

Les téléspectateurs semblaient surpris et déçus d’apprendre que Bethenny Frankel et Carole Radziwill de The Real Housewives of New York City se disputaient la saison 10.

Bethenny Frankel, Carole Radziwill | Greg Endries / Bravo

Mais les téléspectateurs n’étaient pas les seuls à avoir été surpris par les retombées. Radziwill a récemment partagé qu’elle était également surprise que Frankel ait eu un problème avec elle et a déclaré que les téléspectateurs semblaient s’en rendre compte avant qu’il ne soit finalement porté à son attention. Elle a discuté avec Heather McDonald de son amitié avec Frankel sur le podcast Juicy Scoop avec Heather McDonald.

Radziwill a partagé: «Le public sait parfois des choses qui se passent que les personnages de la série ne savent pas. Donc je ne savais pas [the drama with Frankel] se passait. Je passais un bon moment en vacances. Et puis quand vous le regardez en arrière, vous vous dites: “Oh quoi? Elle pleure que nous ne sommes pas amis? “Ce qui n’était même pas vrai.”

Elle a vu la relation très différemment

Les téléspectateurs ont vu Frankel «pleurer» la fin de l’amitié, raconte McDonald. «Non, ce n’était pas la vérité de ce qui se passait», dit Radziwill. «J’ai toujours eu l’impression que le public était tellement confus.» Elle a dit que certains téléspectateurs se demandaient pourquoi Frankel était si contrarié ou pourquoi Radziwill n’était pas plus contrarié.

Carole Radziwill, Bethenny Frankel | Paul Cheney / Bravo

“Ils étaient confus parce que cela ne sonnait pas vrai parce que j’avais l’impression qu’elle agissait définitivement un peu à distance et froide”, dit Radziwill. “Elle avait fait quelques choses comme je me disais:” Oh, ça ne va pas. “Mais je ne l’ai pas élevé au niveau de notre amitié qui s’effondre.”

Au lieu de cela, «je me sentais bien. C’est ce qui se passe dans les amitiés. Parfois, vous êtes plus proche, parfois non. Vous définissez des limites, vous faites des choses normales. Mais le truc avec les Housewives est super. C’est comme autre que ces fausses indignations qu’elles sont si douées, si indignées et bouleversées de ne pas être invité à une fête ou un dîner ou autre. C’est comme s’ils prenaient la plus petite chose et la transformaient en un événement qui change la vie. ”

Radziwill ne peut même pas se rappeler pourquoi ils ne sont pas amis

Radziwill dit à McDonald qu’elle ne se souvient pas exactement de ce qui s’est passé. McDonald lui a rappelé que la controverse concernait sa coupe de cheveux et ses nouvelles tenues. “Ouais, elle a armé ma coupe de cheveux”, dit Radziwill en riant. “Et mes nouvelles tenues?”

Carole Radziwill, Tinsley Mortimer, Bethany Frankel | Eugene Gologursky / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Mais «il y avait des choses sur lesquelles j’aurais pu faire une grosse affaire», dit Radziwill. «Que je me disais« D’accord, elle passe un moment. Je vais laisser passer ça. »Ne faites pas de don à l’organisme de bienfaisance animal pour lequel je recueille de l’argent lorsque je cours le marathon. Comme rien? Et je n’ai rien dit. ” Mais elle a ajouté qu’elle avait émis un chèque de 5 000 $ à l’œuvre caritative de Frankel.

Rétrospectivement, Radziwill écrit: «Construction d’un scénario. Que vous ne voyez pas avant de le regarder en arrière. Le public était conscient de choses que je n’étais pas au courant. Ce n’est pas du tout scripté, mais il est édité en quelque sorte. Ils vont créer un scénario. Nous tournons 100 heures par semaine, presque 80 heures. Et l’épisode est de 45 minutes? Beaucoup de scotch qui finit par terre. La plupart de mes scènes », dit-elle en riant.