Les tensions montent entre Vishal Parvani et Anisha Ramakrishna

Vishal Parvani du fantôme de Family Karma, Anisha Ramakrishna, a-t-elle posté un gala après avoir fait exploser son téléphone au préalable? “Le jeu du téléphone est bel et bien vivant”, a tweeté Brian Benni pendant l’épisode et aucune véritable résolution ne semble être en vue.

Bali Chainani, Monica Vaswani, Brian Benni, Anisha Ramakrishna, Amrit Kapai, Vishal Parvani, Shaan Patel | Tommy Garcia / Bravo

Des problèmes ont commencé entre Paravani et Ramakrishna après qu’elle ait voulu en savoir plus sur ce qui s’était passé avec la future belle-mère de Parvani lors d’un récent événement. Au début, elle a remarqué à quel point il était étrange que les amis soient passés de parler sans arrêt au silence radio. Parvani a mentionné à plusieurs reprises qu’il aime balayer le drame sous le tapis. De plus, il n’était pas à l’aise de discuter avec elle de ce qui s’était passé. Ce n’était pas bon.

La situation est devenue nucléaire lorsque Parvani, Amrit Kapai et Bali Chainani ont discuté de la situation pendant le dîner. Kapai se demanda si peut-être Ramakrishna était trop intéressée par ce qui s’était passé parce qu’elle écrasait Parvani. De plus, des caméras ont capturé Parvani en disant que lui et Ramakrishna étaient amis mais qu’il était plus proche de Kapai.

Après le dîner, Chainani a partagé avec Ramakrishna tout ce qui avait été dit. Bien que Ramakrishna n’aimait pas entendre que son amitié avec Parvani avait diminué, elle était vraiment contrariée d’apprendre que Kapai se demandait si elle avait le béguin pour lui. C’est alors qu’elle a fait remarquer qu’elle n’aurait pas le béguin pour «l’idiot du village».

L’avait-il fantôme ou avait-il tendu la main?

Ramakrishna voulait montrer la preuve de l’échange téléphonique entre les deux avant le gala. Le casting était en feu sur Twitter pendant l’épisode avec Kapai tweetant: «Je dois assigner AT&T pour ces enregistrements téléphoniques. Cela ressemblait plus à une feuille de calcul de rien. ” La fiancée de Parvani, Richa Sadana a ajouté: “Ma facture AT&T ne ressemble pas à ça.”

Pour ne pas être en reste, Parvani, qui est à la maison au repos après avoir été testé positif pour COVID-19, a tweeté ses propres reçus. «Je n’ai jamais dit« je connaissais à peine Anisha ». J’ai dit: “J’adore Anisha et je la considère comme une bonne amie”. Je pense également que je retirerai mes propres enregistrements d’appels =) ”

Il a partagé un échange de texte de ce qui apparaît entre les deux. «Ne pas rester silencieux aujourd’hui. Je n’ai rien fait pour faire croire à Anisha que nous n’étions pas amis après le gala. Voici le texte que je lui ai envoyé le lendemain et qui a été mentionné lors du dîner. » Parvani a ajouté: “Comment est-ce que je dis que j’aime Anisha et que je l’appelle ma bonne amie minimisant notre relation?” Mais Chainani a souligné que les caméras ne montraient pas toute la conversation. “Le dîner ne s’est pas fait que dans 3 minutes …”, répondit-elle.

Et d’être appelé «l’idiot du village»?

Ramakrishna semblait assez ennuyée quand Kapai se demanda si elle avait le béguin pour Parvani. Lorsque Chainani lui a parlé du dîner et de la remarque de Kapai, elle a dit que le couple avait «une petite énergie d ** k». Mais a ajouté pourquoi aurait-elle un béguin pour «l’idiot du village» de toute façon.

Sadana a contesté ce commentaire. «Alors laissez-moi comprendre. Ce n’est pas bien pour Momma Lopa d’appeler Vishal un débile. Mais il est normal qu’Anisha, le “meilleur ami” de Vishal l’appelle l’idiot du village, dégoûtant, toxique et dise qu’il a une petite énergie d ** k. Vraiment?”

En outre, Parvani a semblé entendre le commentaire pendant qu’il était également diffusé. «Anisha a dit des choses sur moi, Bali. Elle a dit que j’étais l’idiot du village. Personne ne m’a dit ça. Vous ne sembliez pas avoir mon dos. ”

Le quatuor s’est réuni pour le dîner, mais il semblait être plus du genre «désolé pas désolé». Ramakrishna était au-dessus de tout à ce moment-là. “Perte de temps, laisse-moi manger”, a-t-elle tweeté. Les amis purifieront-ils vraiment l’air? Restez à l’écoute lorsque Family Karma sera diffusé dimanche soir à 9 / 8c sur Bravo.