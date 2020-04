Les théâtres de Broadway resteront fermés jusqu’en juin

Broadway a annoncé que ses cinémas resteront fermés pendant encore deux mois, jusqu’au 7 juin avant la pandémie de coronavirus. Les forums New York fermé il y a plusieurs semaines.

Cela pourrait entraîner l’annulation du reste de la saison de US Theatre City.

“Notre priorité absolue reste la santé et le bien-être du public de Broadway et des milliers de personnes qui travaillent quotidiennement dans l’industrie du théâtre, notamment des acteurs, des musiciens, des machinistes, des huissiers et de nombreux autres professionnels dévoués.”

C’est ce qu’a déclaré mercredi dans un communiqué le président de la Broadway League, Charlotte St Martin.

“Broadway restera toujours au cœur de la Big Apple et nous avons hâte de revivre le théâtre”, a-t-il poursuivi.

