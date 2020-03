Les théâtres demandent une aide financière au Congrès pendant la fermeture des coronavirus

Les propriétaires de salles de cinéma demandent une aide financière au Congrès, car le coronavirus ferme les théâtres et en met beaucoup au chômage.

Le coronavirus a affecté l’industrie cinématographique d’une manière à laquelle beaucoup ne s’attendaient pas. Les productions de nombreux films et émissions de télévision ont été fermées. Plusieurs célébrités ont été testées positives pour le virus et restent isolées à cause de cela. Mais ce qui est peut-être le plus choquant, c’est que de nombreux cinémas ont fermé leurs portes, ce qui en a mis beaucoup au chômage. Maintenant, les propriétaires de théâtre demandent l’aide du Congrès pour alléger le fardeau financier des fermetures.

Les propriétaires recherchent des prêts auprès du Congrès qui leur permettront d’aider leurs employés et de récupérer leurs pertes causées par le coronavirus. Dans un communiqué, la National Association of Theatre Owners a demandé au Congrès de l’aider en ce moment unique:

«Le modèle économique de l’industrie du cinéma est particulièrement vulnérable dans la crise actuelle. Alors que nous affrontons cette période évolutive et sans précédent, nous appelons le Congrès et l’Administration à veiller à ce que l’industrie cinématographique américaine et ses dizaines de milliers d’employés à travers le pays puissent rester résilients. »

La Maison Blanche propose actuellement un énorme plan de relance de 1 billion de dollars qui, en théorie, serait envoyé à de nombreux Américains et offrirait de longs délais à des industries telles que les compagnies aériennes, les hôtels et les parcs à thème. Le Congrès examine actuellement la demande de l’Association nationale des propriétaires de théâtre, mais rien n’indique s’ils aideront l’industrie du cinéma ni si le plan de relance proposé serait utilisé pour les aider.

Que pensez-vous tous de ce dernier développement de coronavirus? Les cinémas devraient-ils avoir droit à l’aide gouvernementale en raison du coronavirus? Faut-il dépenser l’aide pour une telle chose ailleurs? Que pensez-vous tous du plan de relance proposé? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Source: date limite

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!