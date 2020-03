Les théâtres suspendent leurs fonctions; Culture lance une plateforme

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Dimanche 22 mars 2020, p. 9

À partir de ce week-end, le Mexico City Theatre System a rejoint la suspension des activités pour contenir la propagation du virus Covid-19; Pendant ce temps, le ministère local de la Culture a créé hier la plate-forme numérique Cultural Capital of America. Notre maison.

Ainsi, les théâtres de la ville d’Esperanza Iris, de Benito Juárez, de Sergio Magaña et du Foro a Poco No ont également reporté leur mise en scène et leurs spectacles en raison de «l’urgence sanitaire».

Plus tard, des dates et des mécanismes viables seront recherchés pour reprogrammer les fonctions, ont indiqué les lieux dans leurs communiqués respectifs.

Les remboursements pour les fonctions annulées seront effectués à partir du 28 avril via la plateforme du système TicketMaster ou à la billetterie des sites.

Les travaux reportés comprennent Qui suis-je?, Un livre de cuisine sur vous-même; Les mésaventures terribles du Dr Panza; SuperMancito la souris en acier; Donka, une lettre à Tchekhov; Le banquier anarchiste; Didon et Énée; Tania, 40 ans de liberté au Mexique; La blessure et la flèche: Requiem pour ne pas t’oublier, et Entrepreneur théâtral de Mozart, entre autres.

Fonctionnalités de cinéma en streaming

Pendant ce temps, le gouvernement de la capitale et le ministère de la Culture se sont préparés pour la diffusion en direct Night of Spring hier soir, qui comprenait un fragment de l’oeuvre L’incroyable fuite du Vicaire, la lionne en cage, ainsi que la participation du Sorority Orchestra, Chetes , Ely Guerra, La Gusana Ciega, Phobia et Ópera sur le balcon.

La plateforme numérique, a déclaré la dépendance du capital, est une ressource technologique pour mettre à la disposition des familles une série d’activités musicales, théâtrales et de danse, ainsi que des films exceptionnels de la cinématographie nationale et internationale.

Comprend “des rapports, des nouvelles, des livres et des visites virtuelles des lieux culturels les plus importants, mexicains et étrangers, qui peuvent être consultés gratuitement à partir d’hier sur le site http: //www.capitalculturalennuestra casa.cdmx

De plus, vous pouvez avoir accès aux concerts qui faisaient partie des festivals Cantares et Radical Mestizo, qui ont eu lieu respectivement en juillet et décembre 2019.

