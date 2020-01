Les titres de Genre-Lite jouant à SXSW 2020! [Images]

Le Sud par le Sud-Ouest (SXSW) La Conférence et les Festivals ont annoncé les longs métrages, les épisodiques et le film d’ouverture de la 27e édition du Festival du film SXSW, 13-22 mars 2020, à Austin, Texas. Chaque année, ce programme acclamé attire des milliers de fans, cinéastes, journalistes et leaders de l’industrie pour s’immerger dans les nouveaux films les plus innovants, intelligents et divertissants de l’année.

Bloody Disgusting a passé au peigne fin la première annonce et propose plusieurs titres de genre que nous garderons à l’œil. Regardez cet endroit pour les Midnighters très convoités dans la semaine à venir.

Cargo (Inde)

Réalisateur / Scénariste: Arati Kadav

Interprètes: Vikrant Massey, Shweta Tripathi, Nandu Madhav (première nord-américaine)

«Prahastha, un astronaute solitaire du diable travaille dans un vaisseau spatial depuis de nombreuses années. Son vaisseau spatial s’approche de la Terre tous les matins et les cargos commencent à arriver à la gare d’arrivée. Ces cargaisons sont des gens qui viennent de mourir sur Terre. »

Teenass Badass

Réalisateur: Grant McCord, scénaristes: Matthew D. Dho, Grant McCord

Interprètes: Mcabe Gregg, Evan Ultra, Madelyn Deutch, Dillon Lane, Elsie Hewitt, Karsen Liotta, Julie Ann Emery, Kevin Corrigan, James Paxton, Jim Adkins (première mondiale)

«Situé en 2006, Teenage Badass suit un groupe quand il marque un coup pour jouer aux informations locales. Mais alors que tous leurs rêves commencent à devenir réalité, le chanteur / compositeur égocentrique du groupe menace de leur faire tout perdre. »

Selfie (France)

Réalisateurs: Marc Fitoussi, Thomas Bidegain, scénaristes: Giulio Callegari, Noé Debré, Hélène Lombard, Julien Sibony, Bertrand Soulier

Interprètes: Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Finnegan Oldfield, Manu Payet, Sébastien Chassagne, Max Boublil, Julia Piaton, Alma Jodorowsky (première mondiale)

“Cinq histoires interconnectées explorent les extrémités du comportement humain à l’ère numérique.”

Red Heaven

Réalisateurs: Lauren DeFilippo, Katherine Gorringe

«Six personnes vivent pendant un an sur« Mars »dans une expérience de la NASA pour étudier ce qui arrive aux humains lorsqu’ils sont isolés de la Terre.» (Première mondiale)

Archive (Royaume-Uni)

Réalisateur / Scénariste: Gavin Rothery

Interprètes: Theo James, Stacy Martin, Rhona Mitra, Peter Ferdinando, Richard Glover, Lia Williams, Toby Jones (première mondiale)

«2048: George Almore travaille sur une véritable IA équivalente à l’homme. Son dernier prototype est presque prêt. Mais son véritable objectif doit être caché à tout prix. »

Lapsis

Réalisateur / Scénariste: Noah Hutton

Interprètes: Dean Imperial, Madeline Wise, Babe Howard, Dora Madison, Ivory Aquino, James McDaniel, Frank Wood, Arliss Howard, Pooya Mohseni, Portia (première mondiale)

«Le livreur Ray Tincelli a du mal à subvenir à ses besoins et à ceux de son jeune frère malade. Il se tourne vers le câblage quantique, un nouveau coin étrange de l’économie des concerts, et fait face à un choix essentiel pour aider ses collègues ou pour devenir riche et sortir. »