Les titres Disney + de mai 2020 dévoilés!

Disney + a dévoilé sa liste complète de titres qui devraient faire leurs débuts en mai, y compris de nouveaux titres de bibliothèque et des originaux Disney +, comme la série documentaire Culture de l’hélice. L’historien du cinéma et collectionneur d’accessoires Dan Lanigan réunit des accessoires de cinéma Disney emblématiques avec les cinéastes, les acteurs et l’équipe qui les ont créés et utilisés dans certains des films les plus appréciés de Disney. Tout au long de ce voyage, Dan récupérera des artefacts perdus, visitera des collections privées et aidera à restaurer les pièces des Archives Walt Disney dans leur gloire d’origine. Parmi les films présentés cette saison figurent Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl, Mary Poppins, Le film Muppet, Tron, et Qui veut la peau de Roger Rabbit? Vous pouvez consulter la liste complète des titres ci-dessous (via Vital Thrills)!

Vendredi 1er mai

NOUVEAUX TITRES DE BIBLIOTHÈQUE

Animaux impressionnants (S1)

Naissance de l’Europe (S1)

Bride of Boogedy

Secrets enfouis de la Bible avec Albert Lin (S1)

VOITURE SOS (S1 – S7)

Seaux Disney Kirby (S1-S3)

George de la jungle

Homeward Bound: The Incredible Journey

Homeward Bound II: perdu à San Francisco

Comment jouer au baseball

Dans Beaver Valley

Trésors perdus d’Égypte (S1)

Amour et vétérinaires (S1)

Nature’s Half Acre

Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence

Manoir des chiens de prairie (S1)

Survivant primordial (S1-S4)

Rôdeurs des Everglades

Les secrets du zoo

Les secrets de la Zoé: Tampa

Survive the Tribe (S1)

États-Unis d’Amérique (S1)

Amis animaux improbables (S3)

Oiseaux aquatiques

DISNEY + ORIGINALS

Soyez notre chef – Épisode 106, «visqueux mais satisfaisant». Dans ce défi inspiré du «Roi Lion», la famille Perez et la famille Platt rivalisent pour régner sur la terre alors qu’elles trouvent un moyen d’inclure les légumes dans un plat qui convient à toute la famille. Tout comme Simba ne voulait pas manger d’insectes au début, les enfants ne veulent parfois pas manger leurs légumes. Ces familles seront chargées d’incorporer des légumes dans un plat qu’elles trouveront toutes satisfaisantes.

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 711, «Brisé». Après avoir capturé Maul sur Mandalore, le voyage d’Ahsoka au Conseil Jedi est interrompu lorsque l’Ordre 66 est déclaré, bouleversant son monde.

Disney Family Sunday – Épisode 126, «Star Wars: Clock». La famille Kurzawa rejoint Amber pour un artisanat inspiré de «Star Wars».

Un jour à Disney – Épisode 122, «Robin Roberts: Good Morning America Co-Anchor». Suivez-nous alors que Co-Anchor GMA, Robin Roberts, nous emmène dans les coulisses de l’émission matinale préférée des États-Unis. De la couverture des dernières nouvelles du monde à la chronique de sa bataille pour la santé personnelle en direct en 2012, Robin montre ce qu’il faut pour faire partie de la machine bien huilée qui donne le ton pour la journée de l’Amérique.

Prop Culture – Première série – Les 8 épisodes sont disponibles.

Samedi 2 mai

NOUVEAUX TITRES DE BIBLIOTHÈQUE

John Carter

Lundi 4 mai

DISNEY + ORIGINALS

Disney Gallery: The Mandalorian – Première série – Épisode 101 «Réalisation». “Disney Gallery: The Mandalorian” est une série documentaire de huit épisodes qui tire le rideau sur The Mandalorian. Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission télévisée Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences en coulisses et des tables rondes animées par Jon Favreau. Dans le premier épisode, les cinéastes parlent de leurs voyages individuels sur le chemin de la chaise du réalisateur et nous emmènent dans le processus de réalisation de The Mandalorian.

Star Wars: The Clone Wars – Series Finale – Episode 712 «Victoire et mort». Ahsoka et Rex doivent utiliser leur esprit et leurs compétences pour survivre à la fin turbulente de la guerre des clones.

Vendredi 8 mai

DISNEY ORIGINALS

Soyez notre chef – Épisode 107, «Tout le monde peut cuisiner». Dans la septième manche de «Soyez notre chef», les familles Perez et Wells sont chargées de réinventer leur propre plat «Ratatouille» d’inspiration familiale. Les deux familles explorent le pavillon français à Epcot pour tester les merveilles culinaires du parc, tout en visitant Rémy et Emile pour l’inspiration.

Disney Family Sunday – Épisode 127, «Star Wars: Art suspendu» La famille Freeman rejoint Amber pour un artisanat inspiré de «Star Wars».

One Day At Disney – Episode 123, «Joe Hernandez: animateur d’attractions». Roulez avec l’animateur d’attractions Joe Hernandez à bord du bateau historique Mark Twain et admirez le paysage emblématique autour du Disneyland Resort. Depuis la barre de la timonerie, Joe crée une expérience fascinante et mémorable pour tous les clients, petits et grands, alors qu’ils se lancent dans l’une des aventures flottantes préférées de Disneyland Resort.

Disney Gallery: The Mandalorian – Épisode 102, «Legacy». L’équipe derrière The Mandalorian examine l’impact profond de STAR WARS de George Lucas.

Disney Insider – Épisode 105, «Traverser Disney, Sorcerer Arena, ouvrir les archives». Cette semaine sur Disney Insider, exécutez Disney dans les coulisses de la façon dont ils planifient un marathon à travers le Walt Disney World Resort qui met un sourire sur le visage de chaque coureur. Rencontrez l’équipe derrière le nouveau jeu interactif Disney Sorcerer’s Arena qui permet aux fans de jouer avec plus de 100 personnages Disney et Pixar. Les Archives Walt Disney célèbrent leur 50e anniversaire en exposant 400 accessoires emblématiques, costumes et œuvres d’art originales.

Vendredi 15 mai

NOUVEAUX TITRES DE BIBLIOTHÈQUE

Fichiers à fourrure

Maléfique: Maîtresse du mal

DISNEY + ORIGINALS

Soyez notre chef – Épisode 108, “Ça vaut la peine de fondre.” Dans ce tour, la famille Merrill et la famille Platt sont mises au défi de créer un délicieux dessert froid inspiré des pouvoirs glacés d’Elsa. Les familles visitent le pavillon norvégien d’Epcot pour voir l’étalage de pâtisseries dans la boulangerie nordique et après un câlin chaleureux d’Olaf, elles se dirigent vers la cuisine pour réchauffer les choses. Quelle famille sera laissée de côté dans le froid?

Disney Family Sunday – Épisode 128, «La belle et la bête: le vitrail». La famille Kurzawa et Amber créent une œuvre d’art inspirée de «La belle et la bête» de Disney.

Un jour à Disney – Épisode 124, «Stephanie Carroll: Ranch Hand». Réalisant son rêve de travailler avec des chevaux depuis toujours, Stephanie Carroll est servante de ranch au Tri-Circle-D Ranch du Walt Disney World Resort depuis plus de 8 ans. De prendre soin des majestueux poneys Cendrillon à conduire le chariot de la rue principale, Stéphanie crée des moments magiques pour les invités en donnant vie aux fantasmes grâce à son amour des chevaux.

Disney Gallery: The Mandalorian – Épisode 103, «Cast». Pedro Pascal, Gina Carano et Carl Weathers discutent de la création de The Mandalorian.

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Première série – Épisode 101, “Whale Poop Dogs & Sheep Herding Dogs”. La voix emblématique de Dingo et de Pluton depuis plus de 30 ans, Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie. Dans la première de la série, Bill est en mer avec un chien qui renifle des caca de baleine. Puis, il rencontre un chien qui fait bouger un ranch de moutons.

Vendredi 22 mai

NOUVEAUX TITRES DE BIBLIOTHÈQUE

Les garçons: l’histoire des frères Sherman

Disney Just Roll with It (S1)

Disney Mech-X4 (S1-2)

Disney Vampirina (S2)

Disneyland participe à l’exposition universelle

Fantastique M. Fox

Documents de Heartland, DVM (S1)

Bonjour Dolly!

Marvel’s Future Adventures (S2)

DISNEY + ORIGINALS

The Big Fib – Première série – Les 15 épisodes sont disponibles.

Avez-vous déjà pensé que vous pouviez mieux repérer un fib qu’un enfant? Découvrez-le sur The Big Fib. Un nouveau jeu télévisé Disney +, animé par Yvette Nicole Brown et mettant en vedette Rhys Darby comme son compagnon robot, C.L.I.V.E. Dans chaque épisode de ce jeu télévisé humoristique, un enfant commence par jouer un tour d’échauffement où un menteur idiot et un expert authentique partagent des histoires fabuleuses et des faits amusants.

Mettant en vedette des talents comiques à venir, ce tour est joué pour rire et pour toujours avoir une pépite d’informations réelles sur le sujet, que ce soit la crème glacée, l’accrobranche ou la conception de jouets. Ensuite, notre concurrent enfant joue le tour principal où il interroge un expert qui est associé à un très bon menteur sur le même sujet. C’est à notre enfant de trouver la fibre. Il y a des indices visuels, des accessoires fascinants, une ronde de questions rapides sur le feu et divers sujets, notamment des méduses, du venin et des plantes tueuses.

Le spectacle culmine avec l’expert et menteur debout sous la machine à mousse de fibres pour attendre leur sort. Si notre enfant choisit correctement, le menteur se fait mousser. Le Big Fib est plein de vérités scandaleuses qui sonnent comme des mensonges et des mensonges audacieux qui sonnent comme la vérité.

Soyez notre chef – Épisode 109, «Tiana’s Place». Les familles Wells et Robbins entrent en action lorsqu’elles sont chargées de créer un plat inspiré de la «Princesse et la grenouille» qui pourrait être servi au restaurant du Tiana’s Palace. Avant de se rendre à la cuisine, les familles montent au Magic Kingdom Park pour obtenir des conseils de cuisine de la princesse Tiana elle-même. Quel plat leur donnera une chance de se battre lors de la finale?

Disney Family Sunday – Épisode 129, «Bambi: Lanternes». La famille Pyle-Lawrence se joint à Amber pour créer un artisanat inspiré du «Bambi» de Disney.

Un jour à Disney – Épisode 125, «Ed Fritz: ingénieur de ride d’imagination». Ed Fritz, directeur de l’ingénierie du projet Ride, donne vie à de nouvelles attractions comme Avatar Flight of Passage grâce à une technologie immersive et interactive de pointe. Du croquis initial à l’inauguration, Ed est l’un des nombreux acteurs talentueux derrière les attractions préférées de Disney.

Disney Gallery: The Mandalorian – Épisode 104, «Technologie». Favreau et son équipe révèlent comment une nouvelle technologie cinématographique a été utilisée pour donner vie au Mandalorian.

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 102, «Chiens, guépards et chiens de compagnie».

Bill rencontre un chien dont l’ami est un guépard. Ensuite, il rencontre un chien de compagnie utile.

Vendredi 29 mai

NOUVEAUX TITRES DE BIBLIOTHÈQUE

Disney Doc McStuffins (S5)

Disney Gabby Duran et les insaisissables (S1)

Disney The Evermoor Chronicles (S1-2)

Mickey et le phoque

Les Moon-Spinners

Violetta (S2)

DISNEY + ORIGINALS

Soyez notre chef – Épisode 110, «Woody’s Lunchbox». Dans le dixième round de «Soyez notre chef», deux familles sont inspirées par le film Pixar Toy Story. Ces deux familles devront redonner vie à leur snack d’enfance préféré. Avant de se rendre dans la cuisine, les familles visitent Toy Story Land aux studios Hollywood de Disney pour jouer avec Woody et Jessie et goûter des collations hors du commun!. Il ne reste plus qu’une place dans la finale et les deux équipes veulent y arriver.

Disney Family Sunday – Épisode 130, «Cauchemar avant Noël: Candy Bowl». Les Freemans travaillent sur un métier sur le thème d’Halloween inspiré par “Le cauchemar avant Noël”.

Un jour à Disney – Épisode 126, «Jerome Ranft: Pixar Sculpton». Le sculpteur Pixar Jerome Ranft passe ses journées à créer des personnages à l’ancienne. Grâce à l’utilisation de l’argile, Ranft est chargé d’aider à imaginer les personnages Pixar d’une manière tangible que la technologie moderne n’a pas encore reproduite. Le moulage, la sculpture et la sculpture entrent tous en jeu alors que Jérôme emploie son métier élégant – et pourtant parfois salissant.

Disney Gallery: The Mandalorian – Épisode 105, «Pratique». L’équipe célèbre le talent artistique derrière les modèles pratiques, les effets et les créatures animatroniques.

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – Épisode 103, “Macot Dogs & Guide Dogs for Runners”. Bill est à Texas A&M pour rencontrer leur mascotte. Ensuite, il est à New York pour rencontrer un chien-guide pour un coureur.