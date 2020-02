Les tournées de Bad Bunny et Marc Anthony sont les plus lucratives | INSTAGRAM

Les tournées de concerts de Marc Anthony et Bad Bunny sont parmi les 20 plus lucratives du moment dans le monde.

Les stars de la salsa et du reggaeton occupent respectivement les cases 12 et 13 de la liste hebdomadaire de Pollstar, avec un revenu moyen dépassant le million de dollars.

U2 est en première place, suivi par Elton John et Andrea Bocelli.

Ensuite, les 20 tournées mondiales les plus lucratives avec des revenus moyens au box-office par ville et un coût moyen par billet. La liste est basée sur les informations fournies à Pollstar par les organisateurs de concerts et les gestionnaires de lieux pour la semaine du 12 février 2020.

1. U2; 6 719 086 $; 130,45 $.

2. Elton John; 3 281 046 $; 141,53 $.

3. Andrea Bocelli; 2 114 177 $; 165,49 $.

4. Post Malone; 1 732 321 $; 114,60 $

5. Cher; 1 727 214 $; 130,67 $

6. Little Mix; 1 725 453 $; 59,50 $

7. Outil; 1 505 759 $; 108,17 $.

8. Jonas Brothers; 1 495 000 $; 98,73 $.

9. André Rieu; 1 418 149 $; 86,91 $

10. Shawn Mendes; 1 251 018 $; 70,28 dollars.

11. Michael Bublé; 1 214 470 $; 105,11 $.

12. Marc Anthony; 1 148 820 $; 106,39 $.

13. Bad Bunny; 1 081 567 $; 90,02 $.

14. Chris Stapleton; 1 035 842 $; 83,71 $.

15. Les clés noires; 971 193 $; 104,43 $.

16. Orchestre transsibérien; 946 389 $; 64,67 $

17. Vingt et un pilotes; 815 543 $; 73,46 $.

18. Scorpions; 783 253 $; 94,40 dollars.

19. Jerry Seinfeld; 629 028 $; 120,16 $.

20. Le monde de Hans Zimmer; 578 266 $; 68,20 $.

