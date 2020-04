Les tours 5G sont en feu au Royaume-Uni suite aux complots de coronavirus

Les tours de téléphonie 5G qui sont installées au Royaume-Uni sont en train de brûler en raison de conspirations Internet sur leur relation avec le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Selon la BBC, jusqu’à présent, trois tours 5G ont brûlé la semaine dernière.

La police et les pompiers se sont rendus sur les différents points pour éteindre l’incendie, mais jusqu’à présent, les causes de la même chose sont inconnues.

La vérité est qu’il existe des complots qui lient le lancement de la 5G à la propagation du coronavirus et Les principaux groupes de complot sont sur Facebook et Nextdoor, où ce type de nouvelles se propage comme des petits pains..

Par exemple, l’une des théories soutient que le nouveau coronavirus est originaire de Wuhan parce que la ville chinoise a récemment lancé le réseau 5G et qu’il serait nocif pour la santé et maintenant, COVID-19 s’est étendu à d’autres villes du monde qui utilisent également la 5G.

Il suffit de souligner qu’il existe des villes comme l’Iran et le Japon où le réseau 5G n’a pas encore été déployé et qui ont également des cas de COVID-19, comme beaucoup d’autres dans le monde. Et, bien sûr, il n’y a aucune preuve scientifique liant la pandémie de COVID-19 à l’utilisation de la 5G.

Il y a même eu des cas de gens qui sont dans la rue (je le répète, ils sortent) qui harcèlent les autorités qui déploient la fibre optique pour installer les tours de ce nouveau réseau.

Pour sa part, Full Fact, un organisme de bienfaisance indépendant qui vérifie les faits au Royaume-Uni, a exploré les allégations après qu’un journal tabloïd britannique les a récemment mises en évidence. Le réseau 5G utilise une fréquence d’onde radio plus élevée que la 4G ou la 3G, mais les régulateurs au Royaume-Uni ont enregistré des niveaux de rayonnement électromagnétique 5G bien inférieurs aux directives internationales. En d’autres termes, non, le réseau 5G n’est pas à blâmer pour le coronavirus.

