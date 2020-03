Les tourtereaux sortent sur Netflix après l’annulation de leur sortie en salles / le film

L’une des nombreuses sorties en salles qui a été reportée en raison de problèmes de coronavirus était la comédie romantique Les tourtereaux avec Kumail Nanjiani (The Big Sick) et Issa Rae (Peu sûr). Paramount Pictures a retiré le film de sa date de sortie en avril, car plusieurs autres studios ont reporté les prochaines sorties en salles en raison des préoccupations croissantes concernant la propagation du coronavirus. Mais maintenant, le film sera diffusé pour que tout le monde puisse en profiter à la maison pendant l’auto-quarantaine, grâce à Netflix.

Deadline a la nouvelle de la sortie des Lovebirds sur Netflix. Le film devait à l’origine être présenté en première mondiale au festival du film South by Southwest à Austin, Texas ce mois-ci, mais cet événement a également été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Le film réalisé par Michael Showalter (The Big Sick) aurait frappé les salles partout le 3 avril, mais maintenant il aura une maison sur Netflix. Une date de sortie n’a pas encore été annoncée, mais le respect de la date d’origine du 3 avril faciliterait probablement le marketing, car c’est déjà ce que disent toutes les affiches, spots télévisés et bandes-annonces.

Si c’est la première fois que vous entendez parler des Lovebirds, voici la bande-annonce et le synopsis officiel:

Un couple (Issa Rae et Kumail Nanjiani) vit un moment déterminant dans leur relation où ils sont involontairement impliqués dans un mystère de meurtre. Alors que leur voyage pour effacer leurs noms les mène d’une situation extrême – et hilarante – à la suivante, ils doivent comprendre comment eux et leur relation peuvent survivre la nuit.

Paramount a pris l’habitude de conclure des accords avec Netflix pour des sorties en salles au cours des dernières années. Ils ont fait un geste surprise en 2018 en utilisant le Super Bowl pour annoncer la sortie surprise de The Cloverfield Paradox immédiatement après la fin du jeu. Le studio a également conclu des accords pour la distribution étrangère Netflix de leurs titres Annihilation et Isn’t It Romantic, même si les deux films sont sortis en salles aux États-Unis.

En ce moment, c’est probablement le meilleur coup pour Paramount Pictures et The Lovebirds. Le film n’allait pas être un succès à succès, et le studio peut au moins récolter de l’argent décent pour avoir vendu le film à Netflix pour le moment. Le futur calendrier de sortie va être un gâchis après la fin de ce non-sens sur les coronavirus, et The Lovebirds se serait probablement perdu dans le mélange, c’est donc le meilleur moyen pour le film de trouver un public.

Nous vous informerons lorsque The Lovebirds aura une date de sortie appropriée sur Netflix.

