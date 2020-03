Les travaux sont suspendus à la Cineteca Nacional; les cours en ligne continuent

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Jeudi 26 mars 2020, p. 9

Comme le reste des salles de cinéma de Mexico, la Cineteca Nacional a suspendu ses activités publiques, dans le cadre des mesures annoncées dimanche dernier par la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, en raison de l’entrée du pays dans la phase deux de la pandémie de coronavirus.

Cela implique que les fonctions cinématographiques, les expositions, les projections en plein air et les boutiques de la Cineteca n’offriront aucun type de service. Cependant, comme le site est également responsable de la préservation, de la restauration et de la préservation de l’œuvre cinématographique du Mexique, ces activités continueront d’être menées aussi longtemps que possible.

Jusqu’à présent, le personnel a diminué sa fréquentation du bien conformément aux recommandations sanitaires des autorités. Outre les employés en charge des projections, des billetteries et des confiseries, les premiers travailleurs à ne plus y assister ont été les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies à risques.

Le reste du personnel commencera à réduire sa présence pour éviter les contagions, ne laissant que des gardes avec peu d’employés dans les zones où cela est nécessaire, selon le directeur adjoint de la radiodiffusion à la Cineteca Nacional, Alfredo del Valle.

Malgré les mesures adoptées, cette situation suscite une inquiétude récurrente pour certains travailleurs et utilisateurs, car les actions auraient été exécutées tardivement, ce qui a provoqué des tensions parmi les membres du personnel encore en activité.

Bien que le public n’ait plus de raisons de visiter les installations de Cineteca, elles n’ont pas été fermées. Pour l’instant, ses portes continueront d’être ouvertes en raison de sa proximité avec un hôpital et une station de métro, ainsi que l’utilisation que les gens font du stationnement de la propriété.

Les cours dispensés à la Cineteca Nacional ont également été annulés, mais pas ceux proposés en ligne. Jusqu’au 19 avril, le lieu a mis à la disposition de toute personne intéressée des cours gratuits disponibles sur son site Web. Le cinéma mondial, des États-Unis et du Mexique, sont quelques thèmes disponibles sur inscription.

De plus, les cours en ligne qui étaient déjà disponibles, moyennant des frais, seront réduits pour inciter ceux qui restent à la maison pendant l’éventualité.

