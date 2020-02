“Les trois d’entre nous”: Oliver Hudson, Malin Akerman dans CBS Comedy

Oliver Hudson (Splitting Up Together, Rules of Engagement) et Malin Akerman (Billions, Trophy Wife) sont les deux tiers d’un trio de frères et sœurs: la paire jouera dans le pilote de comédie de CBS The Three of Us, notre site sœur, Deadline reports.

Dans le projet à plusieurs caméras, les frères et sœurs adultes qui sont des enfants du divorce doivent encercler les wagons lorsque le mari de leur sœur annonce de façon inattendue qu’il veut arrêter de fumer à leur mariage. Hudson incarnera le frère aîné Will, l’inquiétant de la famille qui emménage sa sœur célibataire Ally (Akerman) dans sa maison après que son mari l’ait quittée. Frank Pines (Baby Daddy, The New Adventures of Old Christine) a écrit le pilote.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Robert Wisdom reprendra son rôle surnaturel en tant qu’ange Uriel lors de l’un des derniers épisodes de la série, a révélé la star Misha Collins via Instagram.

* Parasite, qui a remporté l’Oscar du meilleur film plus tôt ce mois-ci, sera disponible en streaming sur Hulu mercredi 8 avril.

* Disney Channel a renouvelé la comédie de camp d’été Bunk’d pour la saison 5.

* NBC a commandé True Story, une série hybride à script alternatif, co-organisée par Ed Helms (The Office) et Randall Park (Fresh Off the Boat), dans laquelle les Américains de tous les jours partagent leurs histoires vraies les plus extraordinaires, tandis que les comédiens et les acteurs font preuve d’humour. les reconstituer.

* Amazon Prime Video a publié une bande-annonce de Making the Cut, sa série de concours de mode animée et produite par Heidi Klum et Tim Gunn, en première le vendredi 27 mars:

