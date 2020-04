Les trois films Rebuild of Evangelion sont gratuits sur YouTube

Si vous avez vu Evangelion mais que vous en vouliez plus (car nous n’aurons peut-être jamais assez d’Evangelion), alors vous devez voir les films. Heureusement, en ces temps de distanciation sociale, de nombreux studios mettent leurs créations à la disposition de tous afin que nous puissions en profiter à la maison, et Maintenant, vous pouvez regarder gratuitement les trois films Rebuild of Evangelion sur YouTube (dont la quatrième et dernière partie devait sortir en milieu d’année).

Nous recommandons également: Evangelion 3.0 + 1.0 ne sortira pas en juin, il est retardé indéfiniment

Le studio Khara dirigé par Hideaki Anno met entre nos mains les trois films Evangelion les plus récents afin que nous ne quittions pas nos maisons pendant la pandémie de coronavirus, et aussi comme excuses pour le retard d’Evangelion 3.0 + 1.0. Vous pouvez déjà voir les titres suivants sur sa chaîne YouTube:

Malheureusement, les films sont dans leur audio japonais d’origine, et pour le moment ils n’ont pas de sous-titres. Espérons que le studio décide de les sous-titrer pour que les fans du monde entier puissent profiter de ces films incroyables, que ce soit la première fois ou un deuxième ou troisième tour.

