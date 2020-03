Les trois premiers épisodes et les premières affiches de Star Wars: Galaxy of Adventures

Une nouvelle affiche a fait ses débuts pour la série animée de Lucasfilms Star Wars: Galaxy of Adventures ainsi que les trois premiers épisodes. Vous pouvez voir les vidéos maintenant ci-dessous ainsi que l’affiche (via Star Wars News Net) dans la galerie!

Star Wars: Galaxy of Adventures est une série de courts métrages d’animation célébrant les personnages et les histoires d’une galaxie lointaine, lointaine, présentant un style artistique lumineux et coloré, une action passionnante et un aperçu des plus grands thèmes de la saga!

CONNEXES: Damon Lindelof intéressé à faire un projet MCU ou Star Wars

Le premier épisode, “Rey et ses amis contre le premier ordre”, présente Rey, BB-8, Chewbacca, Poe Dameron et Finn travaillant ensemble pour vaincre le premier ordre.

Le prochain épisode, “Kylo Ren et Darth Vader – A Legacy of Power”, se concentre sur Kylo Ren alors qu’il suit les traces de Darth Vader, brandissant la puissance impressionnante du côté obscur dans une quête pour dominer la galaxie!

Le troisième épisode, “La Force appelle à Rey”, présente La Force appelant Rey alors qu’elle embrasse son destin sur la voie de devenir un Jedi.