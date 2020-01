Les Trois Sad Tigres lancent la parodie de Tusa, La Trusa est un succès sur Facebook | Instagram

En raison du succès spectaculaire “Tusa“Au cours des dernières semaines, le trio a appelé Les trois tristes tigres a fait une parodie qui fait parler tout le monde “Le Trusa”.

Même rythme mais avec des paroles différentes c’est devenu un succès Facebook, si vous n’avez pas entendu la chanson mais que vous savez le talent du trio soyez assuré que vous l’aimerez.

Tusa parle de deux amis qui sont allés gronder parce que son petit ami l’a quittée, ne répond pas aux messages et les deux ont donc décidé de sortir avec d’autres hommes et veulent changer les choses et maintenant elle faites souffrir vos partenaires.

Vous pourriez être intéressé: Juan de Dios Pantoja a mis les vêtements de Kimberly Loaiza, défis dans la piscine

D’autre part, La Trusa des trois tristes tigres parle d’un vêtement intime que les hommes utilisent, ce type de vêtement très confortable pour certains et pour d’autres et est assez vieux pour continuer à l’utiliser pour quoi “devraient” moderniser

La parodie de la chanson parle d’un “trusa” vieux, qui a l’air assez mauvais et que l’ami de la petite amie vous recommande de le changer.

Les membres du groupe sont: Pedro Palacios, Chanteur de 28 ans; Erick Ibarra, Bassiste de 23 ans et Jesus Gallardo, accordéoniste de 25 ans.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Les trois se sont rencontrés quand ils ont étudié au Faculté d’ingénierie à l’Université autonome de Nuevo León, en 2009, ils ont découvert leur vocation pour la musique et ont décidé de se réunir pour former le trio et créer les paroles drôles de parodies de chansons célèbres.

“Nous ne nous attendions pas au succès, ce fut une grande surprise, nous pensions que ce ne serait pas un émoi, mais il a été atteint”, note le chanteur du trio Pedro Palacios avec un accent nordique indubitable selon le portail Millennium.

La vocation musicale a amené Pedro à mettre de côté l’ingénierie pour développer sa carrière musicale, cependant, en plus de la musique, Erick Il travaille également dans la conception de sites Web et Jésus exerce sa carrière en génie civil.

Lire aussi: Demi Rose découvre sa grosse poitrine sur une photo Instagram audacieuse

.