Les trous noirs contiennent encore de nombreuses énigmes: les scientifiques

Mexico – La collaboration internationale Horizon Event Telescope (EHT) a publié il y a environ un an la première image d’un trou noir Et maintenant, l’équipe a révélé des “structures inattendues” dans le quasar 3C279.

Selon Laurent Loinard, chercheur à l’Institut de radioastronomie et d’astrophysique de l’UNAM, Il a expliqué qu’un jet de matière à grande vitesse a été observé en détail émergeant d’un autre trou noir supermassif.

“Les données, obtenues à l’aide d’une interférométrie VLBI de haute précision, aident à analyser le comportement de la nature dans des conditions aussi extrêmes”, a déclaré le scientifique.

L’objet de ces observations est le quasar 3C279, une galaxie à 5 milliards d’années-lumière, dans la constellation de la Vierge, que les scientifiques classent comme un quasar, car en son centre, il brille un point qui scintille lorsque des quantités massives de gaz et les étoiles tombent dans le gigantesque trou noir supermassif.

Un trou noir qui représente un milliard de fois la masse du Soleil et 200 fois celle du trou noir au centre de la Voie lactée.

Pour sa part, Alice Pasetto, également chercheuse à l’Institut de radioastronomie et d’astrophysique de l’UNAM, Il a exprimé que ce trou noir absorbe les gaz et les étoiles à travers un disque qui l’entoure, les écrase et expulse une partie de cette matière à travers deux jets de plasma fins – les soi-disant jets – Ils émergent comme des tuyaux de feu, presque à la vitesse de la lumière.

«Dans ces régions, des forces énormes entrent en jeu qui ne peuvent être étudiées qu’à travers ces objets; il est impossible de reproduire ces conditions spatio-temporelles extrêmes sur Terre », a déclaré l’astronome.

Ils ont décrit que l’EHT est capable de capturer des objets aussi petits que 20 micro-secondes dans le ciel, ce que ce serait si une personne sur Terre pouvait localiser et identifier une orange sur la Lune.

Collaboration L’EHT est composé de 290 chercheurs de 62 institutions à travers le monde, dont l’Université nationale autonome du Mexique.

Les campagnes d’observation de l’ISE peuvent être effectuées une fois par an au printemps dans l’hémisphère nord, Mais cette année, qui devrait avoir lieu entre mars et avril, a dû être suspendue en raison de la pandémie de Covid-19.

