Les universités mexicaines prennent des mesures pour empêcher la propagation du coronavirus

La nouvelle épidémie de coronavirus Covid-19 a été déclarée pandémie, et bien que le gouvernement mexicain maintienne que la propagation du virus dans le pays n’est pas un problème qui devrait nous préoccuper, étant donné que nous sommes encore en phase 1… universités et institutions éducatif Une série de campagnes ont commencé, allant de la mise en place de mesures sanitaires à la suspension des cours.

Parmi les institutions qui ont annulé leurs cours figurent l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et le Tecnológico de Monterrey. Tandis que L’UNAM a indiqué qu’elle mettra en œuvre un système permettant aux étudiants et aux enseignants d’étudier et de travailler à domicile à distance, le Tec a annoncé sur Twitter qu’à partir du 17 mars les cours seront annulés à tous les niveaux, et entamera un programme virtuel de “continuité académique” à partir du lundi 23. L’université nationale a également annoncé que Cela réduira le nombre d’événements massifs à l’intérieur. L’Institut Technologique Autonome du Mexique (ITAM), qui a placé des filtres avec des infirmières aux entrées de ses installations pour vérifier ses étudiants, La possibilité d’annuler des cours continue d’être évoquée.

D’autres institutions privées telles que l’Universidad del Valle de México (UVM), l’Universidad La Salle, en plus des universités autonomes de l’État de Morelos, Aguascalientes et Guanajuato, Ils n’ont pas suspendu les cours, mais ils ont mis en œuvre une série de mesures sanitaires qui incluent l’annulation d’activités internationales massives.

Jusqu’à maintenant 18 cas de patients atteints de coronavirus ont été confirmés au Mexique.

