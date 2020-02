Les «valeurs familiales de Braxton» sont-elles annulées?

Braxton Family Values ​​est devenu un énorme succès après avoir fait ses débuts sur WE tv en 2011. Après la vie de Toni Braxton et de sa famille, les téléspectateurs se sont mis à l’écoute par millions pour les regarder pendant qu’ils naviguent dans leur vie amoureuse, leurs relations et leur carrière. Elle est considérée par certains comme la télévision incontournable et un incontournable dans les foyers du monde entier. Mais a-t-il suivi son cours?

Un récent rapport affirme que l’avenir de l’émission pourrait être en danger et que la fin pourrait approcher. Voici ce qu’il faut savoir.

Evelyn Braxton, Tamar Braxton, Traci Braxton, Toni Braxton, Trina Braxton et Towanda Braxton sur le tapis rouge en 2013 | Kotinsky / .

«Braxton Family Values» risque d’être annulée, selon un rapport

Le 19 février, une source a déclaré au site de divertissement The Jasmine Brand que les choses ne semblaient pas trop belles pour le spectacle.

“Il est fort probable que le spectacle soit annulé”, a déclaré la source. “Les notes ont baissé.”

Au cours de la sixième et dernière saison, il a été signalé que le spectacle avait obtenu des notes plus élevées que son prédécesseur, ce qui donnait l’impression que le spectacle était en règle. Mais peut-être n’étaient-ils pas encore assez élevés, comme les dirigeants de WE tv auraient pu le souhaiter.

Ce n’est pas le seul problème, cependant

Au-delà des notations, la source a également indiqué qu’il existe des problèmes contractuels.

“Les sœurs ne sont pas intéressées par ce que le réseau propose en termes de contrat”, a poursuivi l’initié. La source n’a partagé aucune information concernant les chiffres ou les négociations potentielles.

Ils ont toutefois souligné que Tamar Braxton “N’est plus sous contrat avec eux.” On ne sait pas pourquoi, mais la chanteuse de «Love and War» a eu des problèmes majeurs avec sa sœur Traci Braxton la saison dernière.

Au moment de l’écriture, ni WE tv ni les stars de la réalité n’ont abordé le rapport.

Tracy Braxton, Trina Braxton et Tawanda Braxton semblent discuter des «valeurs familiales de Braxton» en 2016 | Donna Ward / .

Les fans ont eu des réactions émotionnelles aux nouvelles

Comme vous pouvez l’imaginer, les fans ont été dévastés d’apprendre que leur émission préférée pourrait prendre fin. Ils ont réagi aux nouvelles sur Instagram, exprimant leur tristesse et plaidant pour que les dirigeants la diffusent.

«Je vous en prie, dites que c’est du mensonge», a écrit une personne en taguant Towanda Braxton.

“Quel choc”, a commenté un autre.

Beaucoup d’autres ont adoré le spectacle et jailli de combien ils l’aiment.

Ensuite, certains ont estimé que le spectacle avait suivi son cours, avec une personne qui écrivait: «Nous ne voulons plus le regarder de toute façon. C’est la même chose à chaque saison. “

Un spectateur n’a pas été surpris, qualifiant l’émission de «répétitive» et disant que les sœurs avaient «monté le train de sauce assez longtemps».

Un autre téléspectateur a déclaré qu’il ne savait même pas que les gens étaient encore à l’écoute.

Et quelqu’un d’autre a écrit: «Ça va finir par finir. Rien ne dure éternellement. Le spectacle commence à devenir toxique pour la famille, alors peut-être que cela les aidera à avoir plus de paix. »

Oof. Eh bien, j’espère que d’autres mises à jour seront bientôt révélées. Restez à l’écoute.