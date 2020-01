Les véhicules spatiaux que Lexus imagine pour la Lune

Les grands fabricants du monde entier pensent toujours que l’homme pourra habiter l’espace très bientôt et beaucoup ont imaginé à quoi ressembleraient les colonies spatiales, mais Lexus a décidé de créer le concept des véhicules que les humains utiliseraient sur la Lune et Ils semblent être tirés d’un bon film de science-fiction.

L’Europeann Advanced Desing Studio a créé pour Lexus et Toyota, la société mère de la marque, sept concepts de véhicules lunaires qu’il a publiés dans le Document Journal. Tous les transports ont certains éléments du concept électrique Lexus LF-30, l’un des concepts de voitures électriques pour la prochaine génération de véhicules de l’entreprise.

Les concepts ont été imaginés par cinq designers différents, il semble plus détaillé est le Zero Gravity, une sorte de moto dont la plus grande caractéristique est qu’elle n’a pas de roues et a été conçu en considérant qu’il est transporté grâce à la lévitation magnétique.

Il existe d’autres modèles tels que le Lexus Cosmos qui utilise beaucoup de verre pour que les passagers puissent profiter de la vue spatiale, le Bouncing Moon Roller, le Lexus Lunar Crusier, le Lexus Moon Racer et Lexus Lunar Mission, un véhicule destiné à emmener les gens de la Terre à leur fidèle compagnon.

Évidemment, ce sont des concepts (comme nous l’avons déjà précisé) et la vérité est que pour qu’ils se développent, nous devons d’abord assurer notre séjour sur notre satellite naturel bien-aimé.

