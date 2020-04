Les ventes de “Animal Crossing” arrêtées en Chine au milieu des manifestations dans le jeu – .

Animal Crossing: New Horizons a été lancé sur Nintendo Switch le 20 mars 2020.

New Horizons a été retiré des sites de commerce électronique en Chine au milieu de manifestations anti-gouvernementales en jeu utilisant les fonctionnalités de personnalisation robustes du jeu.

Il est toujours possible de télécharger le nouveau Animal Crossing en Chine sur un Switch importé.

Peu de jeux ont été lancés à un moment plus approprié que Animal Crossing: New Horizons pour Nintendo Switch le mois dernier. Tout comme la véritable menace de la nouvelle épidémie de coronavirus est devenue claire, Nintendo a offert aux propriétaires de Switch une chance de s’échapper (virtuellement) vers une île déserte et vierge où ils peuvent construire une maison, se détendre sur la plage, aller pêcher avec leurs amis et oublier sur le monde réel pendant au moins un petit moment.

Il est difficile d’imaginer que quelque chose d’aussi manifestement doux et inoffensif soit banni pour quelque raison que ce soit, mais c’est exactement ce qui semble s’être produit en Chine alors que l’activiste pour la démocratie à Hong Kong Joshua Wong et bien d’autres ont utilisé les outils de personnalisation robustes du jeu pour organiser des manifestations virtuelles sur leur site personnel. îles.

. rapporte que depuis que Wong a publié des captures d’écran de son île sur Twitter, qui comprenaient des images importées de représentants du gouvernement et une grande bannière indiquant “Free Hong Kong · Revolution Now”, Animal Crossing: New Horizons n’apparaît plus dans les résultats de recherche sur le marché gris e -des plateformes de commerce telles que Pinduoduo et Taibao d’Alibaba. Selon PingWest, les ordres de retrait des listes ont été envoyés jeudi soir.

“Animal Crossing est un endroit sans censure politique, c’est donc un bon endroit pour continuer notre combat”, a déclaré Wong à Wired dans une récente interview. «Même les législateurs de Hong Kong jouent à ce jeu.»

Nintendo s’est associé à Tencent pour apporter une version sous licence du Switch en Chine en 2019, mais peu de jeux ont été approuvés pour cette version de la console, c’est pourquoi de nombreuses personnes ont décidé d’acheter des versions internationales du Switch pour jouer à des jeux comme Animal Crossing : Nouveaux horizons. Les consoles proviennent souvent de détaillants du marché gris comme Pinduoduo et Taobao, explique PingWest, et elles sont toujours en vente malgré l’interdiction apparente.

Il convient également de noter, comme l’explique l’analyste de l’industrie Daniel Ahmad sur Twitter, que Taobao a techniquement interdit la vente de jeux importés sur sa plate-forme en 2017, mais cette règle n’a pas souvent été appliquée.

C’est certainement un développement notable, mais comme le note PingWest, les serveurs en ligne du jeu sont toujours accessibles en Chine, et le jeu peut être téléchargé directement à partir de l’eShop sur une console importante. Ainsi, comme le dit ., on ne sait toujours pas si retirer le jeu des détaillants en ligne était “une directive du régulateur chinois du contenu ou un acte volontaire de plateformes de commerce électronique politiquement sensibles” qui ne veulent pas faire face à un éventuel retour de flamme.

