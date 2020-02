Les ventes des amis augmentent alors que l’émission passe entre les services de streaming – / Film

Dernières nouvelles: il s’avère que les gens aiment toujours regarder copains.

La sitcom NBC à méga hit est devenue un mastodonte intergénérationnel, faisant écho non seulement au public d’origine qui l’a regardé en direct, mais aussi aux milléniaux qui n’étaient peut-être même pas encore nés au début de la série en 1994. Maintenant, avec la série ayant quitté Netflix et attendant son arrivée sur le service de streaming HBO Max qui sera bientôt lancé, les fans recherchent toujours leur correctif Friends – et ils l’obtiennent en achetant la série en grand nombre.

Selon Variety, les ventes de Friends ont “à peu près triplé” en termes de sorties physiques (Blu-ray, DVD) et numériques depuis la première annonce que la série allait quitter Netflix fin 2019. Rosemary Markson, le vice-président senior du marketing télévisé de Warner Bros. Home Entertainment, a expliqué que «c’était la franchise de télévision par catalogue la plus vendue en matière de divertissement à domicile» au début de 2020.

Bien que cela me semble évident maintenant, je n’avais franchement pas pensé que supprimer Friends de toutes les plates-formes de streaming pour un temps limité serait un moyen pour WB de gagner plus d’argent grâce aux médias physiques ou aux achats numériques – principalement parce que je ne m’attendais pas à ce que les gens serait prêt à acheter la série alors qu’ils pouvaient attendre quelques mois pour qu’elle apparaisse sur un autre service de streaming. Mais le fait que les ventes aient autant augmenté révèle le niveau extrême de dévotion des fans envers cette série et à quel point ils en dépendent dans le cadre de leur consommation régulière de médias.

Le plan de WB semble fonctionner parfaitement – et il ne fait que commencer. La société prévoit de profiter pleinement de cette période de limbes en créant du matériel de marketing qui encourage les gens à acheter le spectacle eux-mêmes. “Je sais que beaucoup de fans étaient contrariés quand il a quitté Netflix, donc nous voulions nous assurer que les fans sachent où trouver des amis”, a déclaré Markson à Variety. «Nous envisageons un vaste plan de marketing et de publicité pour faire passer le mot et continuer à stimuler les ventes autour de la franchise… Nous aurons des médias en marche ainsi que de nombreuses activités promotionnelles différentes avec nos partenaires régionaux qui sont déjà a commencé mais vous verrez dans les prochains mois… nous pensons toujours qu’il y a une opportunité de continuer à éduquer les consommateurs et à les orienter vers où ils peuvent trouver des amis.

HBO Max fait ses débuts en mai, mais il est devenu clair que de nombreux fans de Friends ne sont pas intéressés à attendre aussi longtemps (et peut-être ne sont-ils pas intéressés à s’inscrire à un autre service de streaming). Et à la fin de la journée, posséder une série sur un support physique est le seul véritable moyen de dormir profondément en sachant que vous pouvez le regarder à tout moment, car même acheter quelque chose via iTunes est plus illusoire qu’il n’y paraît.

Articles sympas du Web: