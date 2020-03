Les ventes des petites entreprises à 80%

Mexico.- Ces derniers jours, la zone métropolitaine de la vallée du Mexique, qui comprend la capitale du pays, a souffert de niveaux de contamination élevés malgré le fait que les activités ont considérablement diminué lorsque la population s’est conformée aux recommandations de la Journée nationale de Sana Distance à contenir la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19.

Cependant, avec deux semaines d’activité réduite, les enregistrements du système de surveillance atmosphérique de Mexico ont montré des valeurs de plus de 150 points d’ozone, avec lesquelles une mauvaise qualité de l’air a été signalée, de sorte que la population a été invitée à éviter activités de plein air.

À cet égard, les spécialistes ont souligné que divers facteurs, tels que les incendies, contribuent aux niveaux élevés de pollution, malgré le fait que la circulation des véhicules à moteur dans la vallée du Mexique a considérablement diminué.

En ce sens, Héctor Riveros Rotgé, chercheur à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) a expliqué que l’une des causes pourrait être les incendies survenus dans la vallée du Mexique, sans exclure d’autres facteurs.

“Vous devez d’abord analyser le polluant puis les sources possibles, car vous ne pouvez pas croire que seules les voitures sont à l’origine des émissions polluantes de la ville”, a-t-il expliqué.

Pour le président de l’association México, Comunicación y Ambiente AC, Carlos Álvarez Flores, en plus des véhicules, il existe également, au moins, 12 autres sources de contamination qui n’ont pas été considérées depuis plus de 30 ans et qui ont souffert de niveaux élevés de la pollution.

«Il existe d’autres sources de pollution, comme les émissions générées à l’aéroport CDMX; les camions de fret et de transport public qui brûlent le pire du diesel existant à 500 parties par million de soufre; des décharges à ciel ouvert telles que le panneau ouest ou le Neza.

Les incendies souvent causés par l’irresponsabilité des citoyens; les 22 millions de pilotes de gaz que les familles ont chez eux pour leurs cuisinières; les solvants pétrochimiques utilisés quotidiennement dans les zones ouvertes et même le carburant des navires arrivant à Veracruz, sont des facteurs scientifiquement prouvés qui affectent la zone de la zone métropolitaine de la vallée du Mexique “, a-t-il expliqué.

Même, a-t-il ajouté, et malgré cela, elles n’ont pas été prises dans les “14 mesures pour améliorer la qualité de l’air” présentées par la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum.

Selon le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (Semarnat), jusqu’à ce jeudi, 20 incendies de forêt actifs ont été signalés dans au moins 10 entités, deux dans l’État de Mexico et Mexico, ce qui affecterait la qualité de l’air .

