Les vidéos de l’ensemble Falcon et Soldat d’hiver révèlent de nouveaux méchants

Des vidéos de tournage de The Falcon et du Winter Soldier ont probablement révélé de nouveaux méchants.

L’un des projets les plus attendus de Marvel cette année est The Falcon and the Winter Soldier. La série verra Falcon et The Winter Soldier faire équipe après les événements de Avengers: Fin de partie, qui ont radicalement changé le terrain de jeu qu’est le MCU. La série a également des attentes assez lourdes, car c’est également le premier projet Marvel à tomber sur Disney Plus.

De nombreux fans se sont d’abord inquiétés du fait que les personnages de Falcon et du soldat d’hiver n’obtiendraient pas l’amour qu’ils méritent parce qu’ils recevaient un spectacle Disney Plus. C’est assez inquiétant car les séries télévisées ont une valeur de production beaucoup plus faible que les sorties en salles. Cependant, ces toutes nouvelles vidéos de tournage, gracieuseté de Murphy’s Multiverse, prouvent que Disney et Marvel ne lésinent pas sur The Falcon et le soldat d’hiver.

Dans ces vidéos, nous voyons les enjeux avec lesquels les deux personnages travaillent dans leurs prochaines sorties solo. La séquence qui a été filmée se déroule lors du sommet du G20 2023, où une situation d’otage semble s’être ensuivie. L’agent américain arrive sur les lieux, pour être rencontré par quatre femmes méchantes. Alors que les vidéos continuent, Falcon et le soldat d’hiver libèrent les dirigeants du G20, puis rejoignent l’agent américain.

Dans cette première vidéo de l’ensemble de la série MCU, deux véhicules blindés sont arrêtés et quatre personnes courent vers eux. La qualité est certes inférieure, mais les quatre personnes sont des femmes et portent des masques. L’un des méchants a les cheveux roux brillants.

La deuxième vidéo de l’ensemble nous donne un aperçu de l’agent américain qui combat les quatre femmes.

La dernière vidéo de The Falcon and the Winter Soldier montre Winter Soldier aidant l’agent américain après la libération des otages du G20.

Ces vidéos sont exceptionnellement cool et nous donnent également un aperçu solide de l’évolution de la production de The Falcon and the Winter Soldier. Il n’y a pas de détails sur l’identité de ces quatre méchantes, mais la spéculation a été sauvage. Certains croient que l’individu aux cheveux roux est Screaming Mimi, qui devient finalement Songbird. Songbird, bien sûr, avait ses origines avec le groupe féminin The Grapplers. Et combien de membres les Grapplers avaient-ils? Quatre! Bien qu’il n’ait pas été confirmé que les Grapplers terrorisent Falcon et Winter Soldier, ils semblent être une valeur sûre!

Que pensez-vous de ces vidéos de tournage de The Falcon and the Winter Soldier? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de la prochaine série Marvel Studios:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisée par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, la série met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle du Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Les acteurs Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills et Carl Lumbly ont également été choisis.

La série Marvel sera présentée en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.

Source: Murphy’s Multiverse