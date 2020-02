Les Vinyles Pop Mandaloriens | Vitrine de la foire du jouet de New York

Au Salon du jouet de New York, Funko a présenté bon nombre de ses prochains produits qui sortiront bientôt. Sur le stand de Funko, quelques prochains Vinyls Pop avec The Mandalorian et Baby Yoda.

Vous pouvez précommander ces nouveaux vinyles Mandalorian Pop maintenant auprès de détaillants dont Entertainment Earth

Travis D

Editeur de fonctionnalités pour DisKingdom.com et PopVinyls.com. Vivant dans la région de New York, Travis a grandi en aimant une multitude de choses, de Disney à Broadway en passant par les beaux-arts … et au-delà. Il est le journaliste de presse pour des événements comme le NY Toy Fair et le New York Comic Con. De plus, il est également un marionnettiste amateur, un collectionneur de jouets, un grand amateur de cinéma et il porte sa caméra partout où il va.

