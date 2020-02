Les voisins reviennent avec une nouvelle saison et font sensation dans les réseaux sociaux

Les voisins reviennent aujourd’hui et font sensation dans les réseaux sociaux | Instagram

La célèbre série légère et amusante de situations comiques Voisins arrive avec sa septième saison ce dimanche 16 à travers la chaîne Televisa étant l’un des versions les plus attendues par beaucoup de gens et c’est certainement devenu une tendance aujourd’hui.

L’une des nombreuses surprises qui nous ont apporté cette nouvelle saison est le retour de “Frankie Rivers”, Personnage qui joue César Bono.

Je suis heureux de rentrer, j’étais hors du Mexique pendant un an, je suis allé travailler aux États-Unis et c’est pourquoi je n’ai pas pu participer à certaines saisons, mais maintenant je suis de retour parce que ‘Neighbors’ est un programme que j’aime tellement ”, a déclaré l’artiste.

Les abonnés des voisins sont ravis de cette grande première et ont hâte de voir le nouvelles aventures qui vivra dans cette comédie amusante qui connaît du succès depuis sa première saison.

Elías Solorio a déclaré dans une interview pour la chaîne Las Estrellas qu’il était heureux du succès que Neighbours a eu et confirme qu’ils en veulent plus pour cette septième saison.

Tant que nous gardons les personnages et gardons notre sens de l’humour, les gens seront là avec nous. “

Dans cette nouvelle saison, vous verrez la vie de jeunes mariés entre Roman et Silvia, tandis que Benito il racontera également son histoire sur son séduction et Germán Martínez, le concierge, cette fois sera complètement amoureux.

Une autre des grandes surprises qui a préparé la production cette fois pour tous les téléspectateurs est le retour de Vanessa, interprété par l’actrice et comédienne bien-aimée Roxana Castellanos, qui apparaîtra à nouveau dans la comédie après 10 ans de son absence.

La septième saison sera chaque dimanche sur le canal Las Estrellas à partir de 20:00 heures avec deux chapitres par dimanche.

