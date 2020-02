Les voitures télécommandées Tesla Cybertruck sont déjà en vente

Minetras attend toujours le lancement du nouveau Cybertruck de Tesla … Mattel a présenté deux voitures à l’échelle inspirées par la reprise futuriste du magnat de la technologie Elon Musk. Bien qu’ils ne soient pas à l’épreuve des balles, peu importe quand vous pouvez obtenir votre propre Cybertruck sans dépenser 40 000 dollars. Cependant, notre préféré est toujours la version Lego.

Les nouvelles voitures Mattel inspirées du Cybertruck Il s’agit d’un modèle à l’échelle 1:64 et d’une version plus grande à l’échelle 1:10 décrite comme un “véhicule de radiocommande de niveau loisir qui convient à tous les terrains”. Mais oui, vous devez toujours être prudent avec les cônes de signalisation. Il a des phares et des feux arrière qui s’éteignent et s’allument et même deux types de conduite, une porte arrière identique à celle du Cybertruck d’origine – qui peut être glissé -, mais le meilleur de tous est la petite référence qui fait ce moment embarrassant quand Musk a dit que son camion était à l’épreuve des balles. Il a un “décalque de vinyle de fenêtre cassée”. La Cybertruck Hot Wheels est également une télécommande et est idéale pour jouer sur l’une des pistes célèbres de la marque. Les deux ont été conçus avec l’aide de Tesla.

Voici les nouvelles voitures jouets Cybertruck:

Alors que le modèle à l’échelle 1:64 est au prix de 400 $, la petite version coûte 20 $. Les deux jouets devraient être disponibles d’ici la fin de 2020, mais vous pouvez les précommander dès maintenant ici. Ils sont en édition limitée.

.