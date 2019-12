Les voix que Rey entend à la fin The Rise of Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker Il était déjà sorti et a ouvert un débat entre ceux qui étaient très satisfaits du film (comme notre journaliste vedette Edgar Olivares) et ceux qui détestaient le film (comme Nico Ruiz, notre expert en cinéma et cuisine). Quoi qu'il en soit, le film ne laisse personne indifférent et donne beaucoup à dire. De plus, au fil des jours, de plus en plus d'aspects du film se dévoilent.

L'une des scènes les plus mémorables du film est donnée dans la dernière partie, lorsque Roi (Daisy Ridley) fait face à la Empereur Palpatine et reçoit le soutien des Jedi du passé qui l'aident à affronter son grand-père. Seules les voix des Jedi sont entendues, mais, au générique de la cassette, on découvre qui elles sont les 7 jedis légendaires qui parlent avec Rey:

Anakin Skywalker (Hayden Christiansen)

Luminara Unduli (Olivia D’abo)

Ahsoka Tano (Ashley Eckstein)

Aayla Secura (Jennifer Hale)

Mace Windu (Samuel L. Jackson)

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor)

Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness)

Yoda (Frank Oz)

Star Wars: The Rise of Skywalker Il est actuellement sur le panneau d'affichage et nous vous recommandons d'aller le voir pour vous faire votre propre opinion sur la fin de la saga galactique. Le film met en vedette Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Billie Lourd, Harrison Ford et JJ Abrams comme D-O.