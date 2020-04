Les webinaires et les conférences en ligne nous saturent

Dernièrement, l’offre de conférences ou de webinaires en ligne a considérablement augmenté, au point de saturer les réseaux sociaux d’invitations à des événements sur tous les sujets de l’entreprise. Découlant sans aucun doute de la crise provoquée par cette pandémie, des professionnels indépendants, des petites entreprises ou des professionnels qui ont perdu leur emploi ont vu ce mécanisme comme une opportunité pour tenter de se positionner comme des experts sur un sujet particulier, en proposant des conférences et des séminaires même sans frais. J’adore vraiment ça.

Je l’aime parce que, même si c’était par nécessité à cause de la crise, les gens ont réalisé que nous aurons toujours un point de vue sur un sujet qui sera sûrement d’une grande valeur pour quelqu’un d’autre, et nous avons décidé de le partager. Il ne s’agit pas d’avoir à être des experts pour oser parler avec autorité sur un sujet, il s’agit simplement d’identifier des apprentissages qui ont été précieux pour nous et qui, pour ce simple fait, méritent d’être partagés avec d’autres.

En 2011, lorsque j’ai commencé à écrire mon premier livre, j’ai décidé que ce serait un livre à 100% basé sur mon expérience de tant d’années de travail et de collaboration pour différentes entreprises, sans se soucier de faire tout type de recherche bibliographique qui soutiendrait mes mots. La raison en était que pour moi, il était beaucoup plus précieux de partager ce que j’avais appris sur le champ de bataille, avec des événements réels, dans des situations réelles, avec de vraies entreprises et surtout qui travaillent dans la culture de notre pays, que de compiler un recueil de des chercheurs ou des professeurs qui ont rarement, voire jamais, été confrontés aux problèmes des entreprises. Des chercheurs comme le grand gourou de la réingénierie des processus, qui n’a jamais repensé ni documenté aucun processus par lui-même, avant d’écrire son livre; Ou le créateur de la méthodologie de gestion du changement qui vend des certifications dans le monde entier, qui n’a jamais conçu et exécuté un plan de gestion du changement sur un projet réel pour un client avant d’entreprendre ce qui a été une grande entreprise.

Pourtant, certains m’ont demandé de ne pas inclure de références bibliographiques ou de ne pas mentionner d’autres auteurs; Ma réponse a toujours été que dans le livre, j’ai essayé de partager mon expérience et mon apprentissage tel que je le comprenais, et pour cela, je n’ai eu besoin d’aucun auteur pour approuver ce que j’avais dit.

J’ai toujours pensé que l’être humain a évolué grâce au fait que nos ancêtres ont décidé de partager leur expérience et leurs connaissances avec les autres. Je connais de grands professionnels dans de nombreux domaines du monde des affaires, des gens brillants dans leurs domaines de spécialité, des dirigeants qui ont formé de grandes entreprises et je leur ai toujours demandé de partager leurs connaissances, d’écrire un livre ou au moins quelques articles, ou d’enseigner à certaines universités, malheureusement, beaucoup me disent qu’elles n’ont pas le temps, que l’écriture n’est pas pour elles, ou pour toute autre raison qui pourrait être valable, mais que, fondamentalement, nous condamne inévitablement à nous passer de ces connaissances et expériences qui vont avec ils quand ils quittent ce monde.

Ce que je fais chaque semaine en utilisant cet espace qu’ils m’ont gentiment prêté, c’est simplement de partager mon point de vue sur les problématiques que je vis au quotidien avec mes clients et avec mes collègues, il y a toujours des professionnels avec une plus grande connaissance et maîtrise des sujets. à propos duquel j’écris, mais je considère que mon point de vue est suffisamment valable pour être partagé également.

Vous qui avez bien voulu me lire, vous avez sûrement aussi lu et obtenu les points de vue d’autres professionnels et vous avez analysé et rejeté en interne ce qui, selon votre expérience, a ou n’a pas de sens et l’appliquez dans votre travail. Si tout va bien cette analyse qui forme leur point de vue, ils peuvent également la partager avec d’autres, de cette façon, nous pourrons faire évoluer ce monde passionnant plus rapidement qu’il ne l’est, “le monde interne des organisations”.

Félicitations à tous ceux qui ont décidé de partager certaines de leurs connaissances et de leur expérience, espérons que cela restera et deviendra une habitude après la crise. Pour ceux qui en doutent ou y réfléchissent, je vous dis vraiment que tout apprentissage est super précieux et doit être partagé. Vous n’avez pas besoin d’être un expert, vous n’avez pas besoin de baser vos théories sur celles des autres, partagez simplement ce que vous avez appris comme vous le pensez et vous verrez que quelqu’un, dans une autre entreprise, vous remerciera et rendra la vie un peu meilleure pour lui. et les gens qui travaillent avec lui.

