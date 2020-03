Les Young Avengers pourraient apparaître dans Ant-Man 3

Ant-Man 3 est un petit mystère. Avec la phase quatre du MCU déjà en cours, le prochain film solo de Scott Lang (Paul Rudd) devrait faire partie de la phase cinq de la franchise de super-héros. Et bien qu’il semble qu’Ant-Man n’ait jamais eu d’impact direct sur le MCU … affectant l’intrigue de cet univers cinématographique, cela pourrait changer très bientôt. Car selon une nouvelle rumeur, Ant-Man 3 pourrait jeter les bases d’une nouvelle équipe de héros: les Young Avengers.

Jusqu’à présent, tout ce que nous savions sur Ant-Man 3, c’est que Michael Douglas a confirmé son apparition dans le film, et que Michael Peña a laissé entendre qu’il ne reviendra pas en tant que Luis bien qu’il soit l’un des personnages préférés de la franchise Ant-Man. Ce serait impardonnable, mais hier, nous avons également découvert qu’après la position controversée d’Evangeline Lilly sur la distanciation sociale due à la pandémie de coronavirus, le script pour Ant-Man 3 pourrait être modifié pour faire de The Wasp un personnage secondaire.

Selon We Got This Covered, Marvel Studios prévoit d’inclure les Young Avengers, et bien qu’il s’agisse d’une rumeur, nous devons dire qu’il n’y a pas de raison de soupçonner ces informations pour au moins deux raisons. Premièrement, parce que les médias indiquent que ses sources sont les mêmes qu’il y a longtemps, a révélé qu’Ashoka Tano apparaîtra dans la deuxième saison de The Mandalorian, et parce que précédemment Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a admis qu’ils “plantaient les graines” de l’apparition des jeunes Avengers en mettant l’accent sur le caractère de Cassie.La fille de Scott. Et il semble que ce soit le moment.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Avengers: Fin de partie a avancé la chronologie de 5 ans et a présenté une adolescente Cassie. De plus, suite aux rumeurs de la disparition de Lilly dans Ant-Man 3, L’intrigue du film tournerait autour de l’équipe que Scott et sa fille formeraient. Cependant, nous ne devons pas non plus oublier que le MCU est sur le point de présenter une grande variété de jeunes héros, comme Kate Bishop dans la série Hawkeye; Speed ​​et Wiccan dans la série WandaVision, et l’inclusion possible d’América Chávez dans le MCU.

Les jeunes vengeurs Ils ont été créés par Allan Heinberg et Jim Cheung et sont apparus pour la première fois dans Marvel Comics en 2005., avec sa propre collection.

Ant-Man 3 est attendu commencer le tournage en 2021.

