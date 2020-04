Les zombies ne sont pas les êtres les plus horribles de la bande-annonce de Train to Busan 2

Une remorque pas pratique à notre époque. Train to Busan (2016) est l’un de mes films de zombies préférés. Je n’ai jamais pensé que le film de Yeon Sang-ho avait besoin d’une suite… et pourtant voici la première bande-annonce de Peninsula: Train to Busan 2, qui Explorez les ravages du monde quatre ans après ce jour où une gare a été attaquée par un virus mortel qui a transformé toute l’humanité. Le monde est dans un chaos complet.

Peninsula: Train to Busan 2 se situe quatre ans après les événements originaux qui ont mis la vie sur Terre en échec. Maintenant, un groupe de combattants qui ont réussi à s’échapper de la ville infectée doit revenir pour terminer une mission, mais En chemin, ils découvriront que rien n’est pareil et que le monde est plus malade qu’ils ne l’auraient imaginé. Les humains sont des appâts et les personnes les plus misérables aiment regarder un zombie mettre fin à la vie d’un être vivant. Contre qui est la bataille?

Voici le synopsis de la péninsule:

Quatre ans après la destruction totale de la Corée du Sud dans TRAIN TO BUSAN, le thriller zombie qui a captivé le public du monde entier, le célèbre réalisateur Yeon Sang-ho nous présente PENINSULA, le prochain chapitre cinglant de son post-monde. apocalyptique. Jung-seok, un soldat qui avait auparavant échappé à la friche malade, revit l’horreur lorsqu’il est affecté à une opération de piqûre avec deux objectifs simples: récupérer et survivre. Lorsque leur équipe tombe sur des survivants de manière inattendue, leur vie dépendra de savoir si le meilleur ou le pire de la nature humaine prévaut dans les circonstances les plus difficiles. »

Péninsule: Train pour Busan 2 premières le 6 août 2020. Le casting comprend Kang Dong-won, Lee Jung-hyun et Kwon Hae-hyo.

