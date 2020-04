L’Espagne atteint 15 mille décès par coronavirus

Wuhan.— Il a fallu près de 11 semaines pour que les restrictions sanitaires qui maintiennent la ville chinoise de Wuhan scellée empêchent la propagation du coronavirus d’être levée.

Ce mercredi, des milliers de personnes sont descendues dans les rues euphoriques pour célébrer la fin de la quarantaine qui a maintenu la ville paralysée là où la pandémie a commencé depuis le 23 janvier.

Après plus de 70 jours, les services ferroviaires ont repris dans les trois gares de Wuhan et l’aéroport a rouvert, ce qui a profité à des centaines de personnes qui étaient coincées au moment de la fermeture et voyagent maintenant pour rentrer chez elles.

Là-bas, un homme qui s’identifie comme Zhang attend son vol pour sa ville natale, Qingdao, dans l’est du pays: «J’ai hâte d’y retourner. L’épidémie m’a surpris alors qu’à Wuhan, je n’ai pas pu rentrer depuis lors », explique-t-il.

Pour sa part, une femme de la tête aux pieds dans une combinaison de protection blanche dit qu’elle est soulagée de voir le mouvement dans le terminal.

Beaucoup de voyageurs portent des combinaisons de protection blanches, y compris des enfants, dans une atmosphère de joie contenue après 76 jours de séjour obligatoire dans la ville de la province du Hubei.

Outre les liaisons ferroviaires, l’agence de presse officielle Xinhua a indiqué que 30 autres lignes de bus seront également réactivées pour porter le nombre total de lignes à 346, et qu’une autre ligne de métro rouvrira.

En outre, ce mercredi, les taxis et les transports en ferry et tramway fonctionneront à nouveau.

Les autorités sanitaires du pays asiatique ont indiqué que jusqu’à la dernière heure locale, minuit, deux nouveaux décès ont été certifiés par la pneumonie COVID-19 qui en a résulté, l’un à Shanghai et l’autre à Wuhan.

Malgré ces nouveaux cas, le nombre total de personnes infectées “actives” en Chine a continué de baisser à 1909, car le nombre de patients sortis est généralement supérieur au nombre de nouvelles infections.

JAHA