L’Espagne dépasse le nombre de personnes infectées par Covid-19 en Chine

Mexico.- La Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex) demande que la déclaration d’urgence sanitaire soit officiellement décrétée.

Ce qui précède, après le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López Gatell a confirmé que l’activité et les mouvements de la grande majorité des personnes n’ont pas diminué malgré leurs appels à rester chez eux.

Coparmex a expliqué que la demande est faite au nom des petites et moyennes entreprises qui ne savent pas quoi faire ou ne pas faire avant Covid-19.

“Ils ne savent pas comment expliquer les décisions du gouvernement fédéral; et comment demander à leurs travailleurs, par exemple, de rester chez eux face à la pandémie, si les mécanismes établis par la loi fédérale du travail elle-même n’ont pas été activés », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La certitude est donnée par la déclaration de contingence sanitaire, sans elle, peu importe à quel point le ministère de la Santé invite les gens à rester chez eux; Dites et demandez aux quatre vents que les travailleurs du secteur privé ne se présentent pas à leur travail, ce n’est pas possible parce que les employeurs exigent que la Déclaration ne tombe pas dans l’illégalité, et apporte la certitude à leurs employés et que sachez que vous n’avez pas perdu votre emploi.

Il est préférable de se conformer à la loi et à la déclaration d’urgence sanitaire, pour commencer, les travailleurs peuvent rester chez eux en paix, a déclaré Coparmex.

«Avec cela, il serait possible de rester chez soi et les travailleurs seraient protégés par la période fixée par la loi, au moins une période de 30 jours dans ces circonstances, délai pendant lequel les entreprises seraient obligées de payer à leurs travailleurs le salaire minimum. , et l’entreprise qui peut économiquement, pourrait offrir un salaire supérieur au minimum ».

En outre, il a averti que cela faisait 30 jours qu’ils avaient demandé à rentrer chez eux. Pourquoi ne pas aider les familles mexicaines à le faire en paix? Ceci, à l’exception, comme cela arrive habituellement, des mandats tels que les médicaments, la nourriture, l’agriculture et les hydrocarbures, entre autres, qui sont nécessaires à la population, a-t-il expliqué.

