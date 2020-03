“L’Espagne est toujours machiste, ils sont toujours champions et nous nous prostituons”

Teté Delgado est venue sur le plateau de ‘laSexta noche’ pour promouvoir la pièce “Soyez infidèle et ne regardez pas avec qui”, qui joue aux côtés de l’humoriste Josema Yuste. Dans la conversation avec Iñaki López, l’actrice a parlé de un sujet d’actualité qui le préoccupe beaucoup: la reprise des attitudes machistes chez les jeunes générations.

Teté Delgado donne son avis sur le machisme qui prévaut dans la société espagnole dans ‘laSexta noche’

Delgado a expliqué qu’il pensait que l’Espagne est toujours un pays macho et a précisé qu’il le montre en parlant de sexe à la télévision ou dans les espaces publics: “Ils sont toujours champions et nous sommes des prostituées”. L’actrice a déploré que si une femme s’exprime librement sur le petit écran de sa sexualité, elle continuera à être décrite par une bonne partie de la société comme une femme “de mauvaise vie et légère dans les casques”.

“N’est-il pas toujours légal d’avoir des impulsions sexuelles de la part des femmes? Est-ce que ça a toujours l’air bizarre?”, a reflété l’actrice de “The Super”, qui estime que si la réponse à ces questions est oui, il faudrait “réparer la tête de 40 millions d’Espagnols”. Delgado a également expliqué, au sujet de l’infidélité, qu’il ne croit pas que l’un des deux sexes est plus susceptible d’être infidèle que l’autre, mais que les femmes sont plus discrètes: “Nous ne présumons pas”.

Préoccupé par le machisme chez les jeunes

Le Galicien n’a pas voulu mettre fin à l’entretien avec Iñaki López sans exprimer sa préoccupation quant à la persistance d’attitudes machistes chez les jeunes: “Nous sommes censés éduquer les générations un peu plus libérales et ça ne se voit pas”. Delgado a lancé une dernière réflexion: “Qui consent au machisme? Nous, parfois. Souvent ce sont les filles qui doivent se planter et dire: Tu ne contrôles pas mon mobile. Ne me dis pas ce que j’ai à mettre. Mais êtes-vous stupide? “

.