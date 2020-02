L’Espagne se vide en n’obtenant aucune récompense

Aux premières heures du lundi 10 février, heure espagnole, Los Angeles a de nouveau célébré le gala des Oscars, dans lequel il s’agit déjà de la 92e édition des fameux prix du cinéma américain. Un rendez-vous dans lequel trois Espagnols ont choisi de ramener trois statuettes à la maison, ce qui n’a finalement pas pu être, comme le montraient même les protagonistes eux-mêmes étant donné leurs puissants rivaux.

Pedro Almodóvar sur le tapis rouge d’Oscar 2020

Pedro Almodóvar a été l’un des heureux Espagnols qui a choisi de remporter un Oscar, en particulier, pour le meilleur film étranger grâce à son dernier travail, “Pain and Glory”. Une catégorie dans laquelle le film a concouru contre “Corpus Christi”, “Honeyland”, “Les misérables” et “Parasites”, le grand favori et vainqueur. Le film coréen a terminé la soirée en obtenant non seulement ledit prix, mais trois autres, parmi les six qu’il a choisis: Meilleur scénario original, Meilleure réalisation et Meilleur film.

Le travail d’Antonio Banderas dans “Douleur et gloire” a également été la cause de l’acteur de Malaga a été nominé dans la catégorie du meilleur acteur, dans lequel il a concouru avec quatre poids lourds du cinéma américain: Adam Driver, Leonardo DiCaprio, Jonathan Pryce et Joaquin Phoenix. Ce dernier, en fait, était le grand favori pour remporter le prix, quelque chose qui a finalement été accompli et que même Banderas attendait. “Quand tu ne deviens pas favori tu deviens plus calme. Je me sens absolument récompensé non seulement pour la nomination mais depuis que tout a commencé, la course aux récompenses de Cannes “, a déclaré l’acteur espagnol avant le début du gala.

Gisela, la grande chance

Quant au troisième candidat espagnol, c’était Sergio Pablos, directeur de “Klaus”. Le film Netflix était l’un des nominés dans la catégorie de la meilleure longueur animée, où il a concouru avec “Comment former votre dragon 3”, “Où est mon corps?”, “M. Link: l’origine perdue” et ” Toy Story 4 “, un film qui a fini par remporter le prix, à la déception de nombreux fans du candidat espagnol. Un goût amer qui n’avait pas de cette façon Gisela, qui a eu l’occasion d’apporter une certaine touche espagnole au gala en montant sur scène pour interpréter “Into the Unknown”. L’artiste a pu chanter la chanson candidate pour obtenir le prix de la meilleure chanson originale, avec Idina Mezel et huit autres chanteurs qui donnent la voix au personnage de “Frozen”, Elsa, dans différentes langues à travers le monde.

.