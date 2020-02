L’esprit d’un chef quittant Netflix en mars 2020

Une autre série culinaire de haut niveau est sur le point de quitter Netflix (à nouveau) en mars 2020. Les cinq saisons de The Mind of a Chef de PBS devraient quitter Netflix le 1er mars 2020.

La série est présentée par David Chang et racontée par le regretté Anthony Bourdain, mais les saisons suivantes ont présenté Sean Brock, April Bloomfield, Edward Lee, Magnus Nilsson, David Kinch, Gabrielle Hamilton, etc.

David Chang peut également être trouvé dans la propre série alimentaire de Netflix Ugly Delicious, qui a une seule saison sur Netflix mais a été renouvelée. La série est finalement passée à Facebook Watch pour sa sixième saison.

La série très appréciée est sans aucun doute l’une des meilleures séries documentaires sur Netflix et sera tragique de la voir partir.

Ce n’est pas la première fois que l’esprit d’un chef quitte Netflix, mais la dernière fois, la série est revenue en temps opportun après sa suppression. Cette fois, cependant, il semble que la suppression de The Mind of a Chef est un fait accompli, surtout si l’on considère que de nombreuses bibliothèques de PBS ont récemment quitté. Ces suppressions incluent une partie de la bibliothèque Ken Burns sur Netflix en février 2020 et un certain nombre de productions BBC Earth / PBS en mars également.

Les régions qui devraient voir la série partir dans son intégralité comprennent Netflix aux États-Unis, Neflix Royaume-Uni, Japon, Canada, Australie ainsi que bien d’autres encore.

Ce fut une période difficile pour les fans de séries de cuisine sur Netflix ces derniers temps. En décembre 2019, Netflix a perdu l’intégralité de la bibliothèque Anthony Bourdain: Parts Unknown de CNN. Cela dit, les propres délices culinaires de Netflix sont tout aussi bons. Table du chef, The Chef Show (saison 3 à venir en février 2020)

Allez-vous manquer l’esprit d’un chef une fois qu’il aura quitté Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.