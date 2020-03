L’essai sur la salle de cinéma de Christopher Nolan plaide pour le soutien du cinéma / film

Christopher Nolan n’est pas seulement un réalisateur de grands films comme The Dark Knight, Inception, et Interstellaire. C’est aussi un cinéphile passionné comme beaucoup d’entre vous, et en ce moment, il s’inquiète de ce à quoi ressemblera l’avenir des cinémas lorsque la pandémie de coronavirus aura suivi son cours. C’est pourquoi il a écrit un essai passionné aux studios, au gouvernement et aux cinéphiles comme vous pour faire tout ce que vous pouvez pour soutenir les salles de cinéma pendant et surtout après ces temps difficiles.

Le Washington Post a un essai de cinéma de Christopher Nolan où il rappelle aux gens que les films ne sont pas seulement des célébrités et tout le faste et le glamour que vous voyez à la télévision. Nolan a écrit:

«Quand les gens pensent au cinéma, leur esprit va d’abord aux stars, aux studios, au glamour. Mais l’industrie du cinéma concerne tout le monde: les personnes qui travaillent dans les concessions, font fonctionner l’équipement, prennent des billets, réservent des films, vendent de la publicité et nettoient les salles de bain dans les théâtres locaux. Les gens ordinaires, beaucoup payaient un salaire horaire plutôt qu’un salaire, gagnent leur vie en gérant les lieux de rassemblement communautaires les plus abordables et démocratiques. »

Nolan vise à rappeler aux gens que l’industrie cinématographique est l’un des nombreux types d’entreprises qui ont fermé leurs portes pendant cette période difficile, sachant très bien que cela nuira à leur entreprise. Le cinéaste a poursuivi:

“L’incroyable réseau de salles de cinéma de notre pays est l’une de ces industries, et alors que le Congrès examine les demandes d’assistance de toutes sortes d’entreprises concernées, j’espère que les gens voient notre communauté des expositions pour ce qu’elle est vraiment: une partie vitale de la vie sociale, fournir des emplois pour beaucoup et du divertissement pour tous. Ce sont des lieux de joyeux mélange où les travailleurs servent des histoires et des friandises aux foules qui viennent profiter d’une soirée avec des amis et la famille. En tant que cinéaste, mon travail ne pourra jamais être complet sans ces travailleurs et le public qu’ils accueillent. »

Mais il ne s’agit pas seulement de voir le travail de Nolan sur grand écran. Il s’agit de la communauté et de s’assurer que les travailleurs de cinéma qui ont besoin d’aide pendant les difficultés économiques l’obtiendront, que ce soit du gouvernement ou peut-être même des studios qui auront également besoin de théâtres pour aider à récupérer les millions qu’ils perdent en ce moment. Nolan a ajouté:

“En période d’incertitude, il n’y a pas de pensée plus réconfortante que le fait que nous soyons tous dans le même bateau, quelque chose que l’expérience cinématographique renforce depuis des générations. En plus de l’aide dont les employés du théâtre ont besoin de la part du gouvernement, la communauté des expositions théâtrales a besoin d’un partenariat stratégique et avant-gardiste de la part des studios. »

Nolan pense que les gens seront plus que prêts à retourner dans les salles de cinéma lorsque cette pandémie de coronavirus sera terminée, comme il l’a écrit:

“Quand cette crise passera, le besoin d’engagement humain collectif, le besoin de vivre et d’aimer, de rire et de pleurer ensemble, seront plus puissants que jamais.”

Entre l’appel de Nolan et l’essai passionné d’Edgar Wright pour le soutien de nos cinémas préférés, j’espère que les gens réalisent à quel point les salles de cinéma sont importantes et que le gouvernement leur donne, ainsi qu’à leurs employés, le soutien dont ils ont besoin pour rester à flot et ramener la magie au cinéma après cette pandémie est terminée.

Rendez-vous au Washington Post pour lire l’intégralité de l’essai de Christopher Nolan.

Articles sympas du Web: