L’essor de la nouveauté Skywalker, et plus encore! – / Film

Star Wars: The Clone Wars revient ce vendredi sur Disney +!

Découvrez Ashley Boone Jr. et le rôle essentiel qu’il a joué dans le lancement de Star Wars

Un extrait de la prochaine romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker

Un aperçu des scènes supprimées de The Rise of Skywalker

La superstar de la WWE, Sasha Banks, apparaîtra dans The Mandalorian

Freddie Prinze Jr. sur son camée de voix dans The Rise of Skywalker

Star Wars: The Clone Wars revient ce vendredi sur Disney +

La septième et dernière saison de Star Wars: The Clone Wars arrive sur Disney + le 21 février. ScreenCrush a un résumé de 11 minutes de tout ce que vous devez savoir sur les six saisons précédentes de la série animée bien-aimée avant son retour. Découvrez l’arc de l’apprenti Jedi Ahsoka Tano, la chute d’Anakin Skywalker et l’histoire de Mandalore!

Arme secrète de Star Wars: Ashley Boone Jr.

Ashley Boone Jr.a contribué à faire de l’opéra spatial de George Lucas un succès dans les années 70, mais il est probable que vous n’en ayez jamais entendu parler. Le premier président noir d’un grand studio hollywoodien, Boone Jr. était un expert en marketing et distribution qui a défendu le film fantastique de Lucas quand presque tout le monde – y compris le conseil d’administration de 20th Century Fox – pensait que c’était une mauvaise idée vouée à l’échec. Le Hollywood Reporter a un article fantastique sur ses contributions au succès de Star Wars, ainsi que des films comme The Rocky Horror Picture Show et Ghostbusters.

“J’ai passé un mauvais moment avec les studios”, raconte George Lucas à THR. “La seule avec qui je n’ai pas passé de mauvais moments était Fox, et c’était vraiment à cause d’Ashley et de Laddie.”

Kylo Ren fait rage dans un extrait de Star Wars: The Rise of Skywalker Novelization

Écrit par Rae Carson et disponible en précommande dès maintenant, la romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker arrive le 17 mars. Le livre présente des scènes et du contenu étendus qui ne sont pas vus dans les théâtres, ainsi que quelques surprises – toutes extraites de scènes supprimées , matériel conceptuel et contribution des cinéastes. Dans l’extrait exclusif de StarWars.com, Kylo Ren chasse un artefact Sith – le wayfinder – qui pourrait conduire à l’empereur Palpatine; mais dans une nouvelle séquence, il rencontre un étrange dispositif de protection des êtres:

La créature araignée a parlé. «Je suis l’Œil de Webbish Bog. Je sais ce que tu cherches. “

“Vous me le donnerez”, a déclaré Kylo.

L’Œil pencha la tête, faisant un bruit de grincement étrange. Il fallut un moment à Kylo pour réaliser que la créature se moquait de lui. “Pas besoin de ça,” dit l’Œil. “Pensez-vous vraiment que mon seigneur l’aurait laissé sous la tutelle de quelqu’un qui pourrait être influencé par un tour de force?”

Non, il ne le supposait pas.

“Vous le cherchez depuis un moment, oui? Je dois vous avertir, notre planète ardente brûle la tromperie. Si vous continuez sur cette voie, vous rencontrerez votre vrai moi. »

La créature ressemblant à une araignée, appelée “L’Oracle” dans les précédentes fuites de The Rise of Skywalker, a été aperçue dans des photos et des concept-arts en coulisses. C’est dommage que cette scène n’ait pas été incluse dans le film, car elle donne vraiment des informations bien nécessaires sur le retour de Palpatine et la planète Exegol, mais au moins la romanisation s’étendra sur la séquence d’ouverture du film et nous donnera plus de temps avec Kylo Ren sur Mustafar.

La montée des scènes supprimées de Skywalker

En parlant de scènes supprimées de The Rise of Skywalker, Star Wars Authentics – le partenaire autographe officiel de Star Wars – a récemment publié des photos officielles du neuvième et dernier épisode de la saga Skywalker et certaines des images nous donnent un aperçu des scènes potentiellement supprimées du film. Les images suggèrent des moments supplémentaires entre Kylo Ren et ses Chevaliers de Ren, ainsi que la dynamique du chef suprême avec le général Hux et le général allégué Pryde. Avec un peu de chance, nous verrons ces moments clés comme des scènes supprimées de la prochaine sortie DVD / Blu-Ray / Digital / 4K de Star Wars: The Rise of Skywalker.

La superstar de la WWE, Sasha Banks, apparaîtra dans The Mandalorian

Selon le podcast Mat Men Pro Wrestling et Pro Wrestling Sheet, la superstar de la WWE Sasha Banks a filmé des scènes pour la deuxième saison à venir de The Mandalorian. Bien que personne ne sache qui jouera le lutteur professionnel, il est raisonnable de supposer que son personnage affichera des compétences de combat impressionnantes. Gina Carano, qui joue l’ancien soldat de choc rebelle Carasynthia “Cara” Dune dans la série Disney +, était une artiste martiale mixte hautement qualifiée avant de devenir actrice, il est donc facile de voir comment Favreau et la compagnie seraient intéressés à utiliser plus d’artistes avec une expérience dans combattre la chorégraphie et combiner l’athlétisme avec des performances dramatiques.

Freddie Prinze Jr. sur son camée dans Star Wars: The Rise of Skywalker

Les fans de Star Wars Rebels ont eu une surprise incroyable lors de la confrontation culminante de Rey avec l’empereur Palpatine dans The Rise of Skywalker. Rey entend les voix des anciens Jedi, y compris Kanan Jarrus et Ahsoka Tano, qui lui donnent leur force. IGN a parlé avec la voix de Kanan lui-même, Freddie Prinze Jr, sur la façon dont il est venu à faire partie de la scène et a taquiné un futur projet avec le créateur et producteur exécutif de Rebels Dave Filoni:

J’ai hâte de voir plus de ce genre de choses dans la tête de Dave, “taquina-t-il, sans donner de détails sur ce qu’il a entendu. “Il m’a raconté quelques-uns des meilleurs – où je me sentais comme un enfant et assis sur le genou d’un papa, et ils entendaient une vieille histoire. Voilà à quel point ils sont bons, et ceux-là n’ont même pas encore été informés. Ils ont donc une tonne de travail devant eux, et c’est tout le travail qui les inspire … Mais j’aime la direction dans laquelle ils vont, et j’aime l’influence de Dave sur la marque à ce stade. “

Disney + 4K Comparaison visuelle du retour du Jedi

Drew Stewart est le curateur du blog Star Wars Visual Comparisons et a travaillé pour créer un guide visuel de tous les changements trouvés dans les nouvelles versions Disney + 4K des films Star Wars. En collaboration avec Bill Hunt de The Digital Bits, Stewart a récemment terminé ses travaux sur des guides de référence détaillés sur Star Wars: Un nouvel espoir et Star Wars: L’Empire contre-attaque. Maintenant, il est de retour avec un guide de tous les différents changements – 39 en tout – apportés à Return of the Jedi.

Si vous n’avez pas consulté ces guides de référence, vous en manquez vraiment. Le travail de Stewart fournit le regard le plus complet et le plus complet sur les nombreuses versions de ces films, de leur première sortie en salles à l’édition spéciale de 1997, la sortie de DVD de 2004, la sortie de Blu-ray de 2011 et les offres Disney + les plus récentes.

La famille de Jake Lloyd partage le point sur l’ancien acteur de Star Wars

Jake Lloyd, qui a joué le jeune Anakin Skywalker dans Star Wars: Épisode I – La menace fantôme en 1999, progresse dans sa lutte contre la maladie mentale. La mère de Lloyd, Lisa, a partagé une mise à jour sur l’ancien acteur de Star Wars dans une déclaration donnée à Geek News Now. Vous pouvez lire la déclaration ci-dessous:

«Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs aimables paroles, leur soutien et leur bonne volonté. Jake a été diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde, mais malheureusement, il a également un symptôme appelé anosognosie qui provoque un manque de compréhension de sa maladie. Cela ne fait qu’ajouter à la lutte à laquelle il est confronté, qui a été très difficile après la perte tragique de sa sœur cadette, Madison. Il s’est rapproché de sa famille et nous travaillons tous dur pour l’aider. Il est toujours une personne aimable et attentionnée et nous espérons le ramener à son moi amusant et divertissant dès que possible. Jake continuera de progresser avec l’amour et le soutien que vous continuez de manifester. »

Lloyd, 30 ans, qui est également apparu dans Jingle All the Way en 1996, a pris sa retraite en 2001. Comme l’acteur de Jar Jar Binks, Ahmed Best, qui envisageait de se suicider après le contrecoup de son personnage, Lloyd a été intimidé et réprimandé sans cesse par le côté sombre du fandom de Star Wars. Avec un peu de chance, Lloyd peut continuer à progresser et à profiter d’un semblant de vie normale avec le soutien de sa famille et de ses amis. Nous vous souhaitons tout le meilleur, Jake.

Quelque part George Lucas crie

Dans des nouvelles plus heureuses, les concepteurs sonores de Star Wars: The Rise Of Skywalker, David Acord et Matt Wood, ont apparemment caché un “cri spécial” dans The Rise of Skywalker qui n’appartient à personne d’autre que le créateur lui-même, George Lucas. Selon des sources d’ABC News, le cri est un clip vocal enregistré par Lucas pour American Graffiti de 1973 qui est «affectueusement appelé« The George ». Consultez The A.V. Club pour l’article complet. J’espère qu’un fan de Star Wars averti en technologie pourra isoler l’effet sonore afin que je puisse le définir comme toutes les alertes possibles sur mon téléphone. Qui n’a pas voulu se réveiller aux cris apaisants de papa George !?

Stormin ’the Toy Aisle

Le transport de troupes impériales de la collection Vintage de The Mandalorian est maintenant disponible en précommande sur Entertainment Earth. Ce tout nouveau véhicule, qui sortira sur les étagères des magasins le 31 mars, comprend une trappe supérieure ouvrante, une trappe d’accès amovible, une trappe arrière ouvrante, des sièges pour deux conducteurs, six cosses de trooper externes et des sièges à l’intérieur pour six soldats via des sièges d’appoint et un pivot tourelle. Le Troop Transport est apparu pour la première fois dans la ligne de Kenner en 1979 – c’était le premier jouet Star Wars sorti qui n’était pas apparu pour la première fois dans un film.

De plus, la statue Kotobukiya ARTFX Star Wars: A New Hope Stormtrooper est disponible en pré-commande. Prévue pour sortir en septembre 2020 et au prix de 139,99 $, la statue à l’échelle 1/7 mesure 10,5 pouces de hauteur et est très détaillée. Enfin, vous pouvez compléter votre affichage en associant ce Stormtrooper à la statue Star Wars: A New Hope Darth Vader ArtFX précédemment publiée.

Impressionnant Cosplay Star Wars

Les fans de Star Wars ne cessent de me surprendre par leur créativité et leur savoir-faire. Découvrez cet incroyable costume de Général Grievous par Wicked Armor!

De plus, la cosplayeuse et mannequin Jessica Nigri a créé un costume mandalorien de la série Disney +, avec “The Child”.

Ceci est le chemin…

Je suis tellement excité de partager mon cosplay #Mandalorian avec vous tous! JE SUIS. DONC. FIER. AHHHH

Photo @MartinWongPhoto

Je prépare actuellement une vidéo de création de time-lapse massive pour que vous puissiez voir le processus complet, en attendant voici un mini résumé! cont… pic.twitter.com/zY0JJHeQSh

– JESSICA @ KATSUCON (@OJessicaNigri) 31 janvier 2020

Les dix meilleurs moments de la saga Skywalker

Et enfin, Alex à Star Wars Explained est de retour avec ses dix meilleurs moments préférés des neuf films de la saga Skywalker.

