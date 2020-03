L’essor de Skywalker frappe trop tôt dans le numérique / Film

Il semble que Disney s’assure déjà que leurs abonnés Disney + ont du nouveau contenu à regarder pendant qu’ils s’auto-mettent en quarantaine et essaient de rester à l’écart de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde. La Maison de la souris met Congelé 2 sur Disney + au début de ce week-end, soit trois mois avant que la suite musicale animée ne soit arrivée autrement sur le service de streaming, mais ce n’est pas tout.

Star Wars: The Rise of Skywalker semble être disponible à l’achat numériquement sur iTunes et Vudu en ce moment. Destinés à une sortie sur des plateformes numériques le 17 mars, les fans ont repéré la disponibilité du film dans la bibliothèque iTunes et Vudu et l’ont acheté. Apprenez-en plus ci-dessous.

Frozen 2 Hitting Disney + Early This Weekend

Disney a envoyé un communiqué de presse annonçant Frozen 2 disponible sur Disney + aux États-Unis à partir de ce dimanche, 15 mars. Le studio a déclaré qu’ils voulaient donner aux familles «du plaisir et de la joie pendant cette période difficile». De plus, depuis que Mulan a été retardé, ils voulaient probablement leur donner quelque chose pour les retenir jusqu’à ce qu’ils puissent à nouveau dominer le box-office.

Bob Chapek, le directeur général récemment installé de The Walt Disney Company, a déclaré:

«’Frozen 2′ a captivé le public du monde entier à travers ses puissants thèmes de persévérance et de l’importance de la famille, des messages incroyablement pertinents à cette époque, et nous sommes heureux de pouvoir partager cette histoire réconfortante très tôt avec nos abonnés Disney + pour profiter à la maison sur n’importe quel appareil. “

Initialement, il ne sera disponible qu’en haute définition, mais il sera ensuite disponible en Ultra HD le 17 mars.

Si vous êtes abonné à Disney + en dehors des États-Unis, ne vous inquiétez pas, certains d’entre vous l’obtiendront tôt aussi. Le Canada, les Pays-Bas, l’Australie et la Nouvelle-Zélande auront accès à Frozen 2 à partir du 17 mars.

Star Wars: The Rise of Skywalker disponible dès le début en numérique

Peut-être en donnant aux fans de Star Wars un régal, il semble que Star Wars: The Rise of Skywalker soit disponible tôt sur iTunes. Les fans ont commencé à souligner la disponibilité du film sur Twitter et à se répandre rapidement. D’autres ont remarqué que le film est également disponible à l’achat numérique sur Vudu. Donc, vous voudrez peut-être vérifier votre détaillant de films numériques préféré pour voir si vous pouvez l’acheter.

Certains fans ont rapporté avoir du mal à acheter le film après l’avoir repéré. Cependant, notre propre Peter Sciretta a pu l’acheter via iTunes et n’a eu aucun problème à l’ouvrir et à creuser dans les fonctionnalités spéciales.

Il y a une chance que ce soit un problème dont seuls certains fans ont pu profiter immédiatement. Mais si vous cherchez à accrocher The Rise of Skywalker sur le numérique, il n’y a aucun mal à lui donner un coup de feu. Sinon, vous pouvez le commander numériquement sur le 17 mars ou attendez qu’il atteigne 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD sur 31 mars.

