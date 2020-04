L’étalon Megan Thee aborde la querelle rumeur avec Cardi B

À partir du moment où elle a frappé la scène du rap grand public, Megan Thee Stallion a clairement indiqué qu’elle aimait tout le monde. Elle est venue féliciter nombre de ses prédécesseurs – de Lil Kim et Foxy Brown à Nicki Minaj et Missy Elliott – et a souligné qu’elle n’essayait de prendre la place de personne. Elle voulait juste faire du rap et faire son truc.

Pourtant, les fans sont convaincus depuis longtemps qu’il y a du mauvais sang entre elle et Cardi B.Si elle ignore généralement le bruit, elle s’est exprimée le 1er avril après qu’un utilisateur de Twitter ait lancé une nouvelle rumeur concernant les rappeurs.

(L-R) Megan Thee Stallion et Cardi B | Steve Granitz / WireImage; Taylor Hill / WireImage

Ce que Megan Thee Stallion a dit au sujet de sa querelle avec Cardi B

Sa réponse est venue après qu’un utilisateur de Twitter a affirmé qu’elle avait aimé un commentaire sous la vidéo YouTube pour sa chanson “B.I.T.C.H.” cela impliquait qu’elle avait dépassé Cardi B en termes de popularité.

Megan Thee Stallion a tweeté qu’elle n’aimait définitivement aucun commentaire sur YouTube et qu’elle ne poste même pas sur son compte.

«Je n’aimais pas un putain de stupide commentaire ** comme celui-ci. Je ne télécharge même pas ma propre merde sur mon YouTube, mon étiquette le fait », a-t-elle écrit avant de souligner une fois de plus qu’elle n’a de mauvaise volonté envers personne.

“JE N’AI PAS DE PROBLÈME AVEC QUELQU’UN”, a-t-elle poursuivi. “Je n’aime pas le drame, je n’amène pas les autres femmes à cesser d’essayer de créer du faux boeuf”

Quand les rumeurs de querelle ont commencé

Il semble que les gens essaient de les opposer depuis que Megan Thee Stallion a percé fin 2018 avec sa chanson “Big Ole Freak”.

En mars 2019, Cardi B a écrit sur Twitter que personne ne pourrait jamais prendre sa place, mais semblait nier qu’elle avait parlé de Megan Thee Stallion dans un tweet de suivi.

«Je me connecte à peine. Je n’ai parlé à personne pour une simple promotion! Arrêtez de me mettre dans la merde * t laissez-moi garder mes affaires en paix. Merci », a-t-elle tweeté.

Les rumeurs ont refait surface lorsque Megan Thee Stallion est devenue amie avec Nicki Minaj

Les fans ont pris cela comme son pari avec le rappeur “Super Bass”, qui a une querelle de longue date avec Cardi B. Mais Megan Thee Stallion a dit à E! News ‘Daily Pop en août 2019 que ce n’est pas le cas.

“Je déteste vraiment le fait que [people do that]. C’est vraiment comme beaucoup de fans », a-t-elle déclaré dans le chat (via iHeartRadio). “Ils donnent vraiment l’impression que vous choisissez des camps. Je les aime vraiment, vraiment, vraiment tous les deux. Ce sont deux personnes différentes, deux rappeurs différents. Ce n’est même pas pareil. J’ai l’impression que nous devons cesser d’essayer de les comparer. »

Elle a même dit qu’elle était fan de Cardi B et qu’elle collaborerait «définitivement» avec elle si elle en avait l’occasion.

Pour sa part, Cardi B n’a pas beaucoup parlé de Megan Thee Stallion. Mais elle a salué son talent et sa voix lors d’une apparition en octobre 2019 sur le podcast ExpediTIously de T.I.

Si tout cela ne convainc pas les gens qu’il n’y a vraiment pas de mauvais sang, nous ne savons pas ce qui le fera.