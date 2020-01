L’étape Melodifestivalen 2020 promet 40 transformations en 6 spectacles

Le Melodifestivalen 2020, la 60e édition du festival de musique suédois, a présenté le design de la scène dans laquelle les quatre demi-finales, la repesca et la finale se tiendront à partir de février. Préparé par Viktor Brattström, il est le plus grand de l’histoire (dépassant le record de l’année précédente) et celui qui a plus de surface pour introduire des décors, donc promet des transformations complètes dans plus de 40 représentations qui aura lieu dans les différents galas.

La télévision publique SVT souhaite accorder pleine liberté pour les artistes lors de la planification de leur nombre et remplissez l’espace, en vous liant à la devise “Open up!” Eurovision 2020. La scène, composée de trois grands cubes, peut aller “d’une boîte noire à une célébration colorée de lumières et de projections”, explique Brattström.

Le scénario du Melodifestivalen 2020SVT

Au lieu du panneau LED classique, le fond est formé par un tissu coupé en bandes verticales sur lesquelles seront faites des saillies. La surface couvre 35 mètres de large et 222 mètres carrés. Bien que cela limite le réalisme des visuels, il est prévu que les performances ont plus d’action en direct et dépendent moins d’une vidéo, bien que les participants puissent incorporer un mur vidéo plus petit dans leurs numéros.

Pour des raisons techniques et créatives, la LED est limitée aux colonnes de la décoration, qui a deux plates-formes latérales auxquelles on accède en montant deux marches, qui peuvent être retirées si demandé. La scène occupe 24 mètres de large par 15 de long, tandis que la zone utile de l’artiste couvre 16 à 18 mètres de large. La section technique est complétée par une augmentation de 350 à 400 lumières pour l’éclairage.

La chambre verte, hors du sable

L’une des principales nouveautés du Melfest 2020 est que la salle verte, où les artistes se rencontrent, disparaît du sable. À sa place Ils peuvent se reposer et préparer leurs performances dans une salle séparée, située à quelques mètres de la scène. Il ne sera conservé que pour la finale, lorsque la Suède nommera le vainqueur du Melodifestivalen et son représentant à Rotterdam (Pays-Bas) en mai prochain.

La présélection suédoise, qui chaque année ajoute de nouveaux adeptes dans le monde entier et est déjà devenue le prélude officiel de l’Eurovision, commence le samedi 1 février. Les quatre demi-finales auront lieu dans les villes de Linköping, Göteborg, Luleå et Malmö, tandis qu’Andra Chansen, les éliminatoires, se déroulera le 29 février à Eskilstuna. La finale du 7 mars aura lieu à nouveau à la Friends Arena de Stockholm.

