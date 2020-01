L’étape surréaliste de la mère et de la sœur de Dave, d’OT 2018 ‘, pour’ Qui veut être millionnaire? ‘

‘Qui veut être millionnaire?’ Il est revenu sur notre petit écran ce mercredi 22 janvier. Antena 3 a présenté une série de spéciaux au format mythique pour célébrer les 20 ans de sa naissance. Il l’a fait avec des nouveautés en mécanique, avec Juanra Bonet en tant que nouvelle présentatrice et avec certains des concurrents les plus mythiques de notre télévision en tant que participants. L’espace a réussi à gagner la confiance du public et c’est qu’il a mené son groupe confortablement, marquant un très bon 17,4% et plus de 2,4 millions de téléspectateurs, imposant ainsi «El pueblo» à Telecinco (15,7%) et «Néboa» à La 1 (8,2%) en prime time.

Eh bien, parmi les candidats qui ont joué dans le premier épisode, nous avons trouvé plusieurs anciens participants du succès «Boom! d’Antena 3, comme Erundino Alonso de Los Lobos et Laura Zulueta, de Los Beatlelillas. Précisément, cette dernière a joué dans l’un des moments les plus amusants et surréalistes de la nuit avec sa fille Sara, qui est passée au format pour devenir l’un de ses alliés. Une question sur Walt Disney leur a presque fait tout perdre … même la cellule familiale, et nous avons vu un moment drôle et commenté dans les réseaux où la mère a menacé de la laisser sans héritage (le tout avec l’humour qui la caractérise).

La mère et la sœur de Dave Zulueta dans ‘Qui veut être millionnaire?’

Mickey ou Oswald?

Zulueta est un expert des compétitions télévisées. Après avoir traversé «Pasapalabra», «The EuroMill Game», «Know and Win» et le plus récent «Boom!», Cela ressemblait à “Qui veut être millionnaire?” ça allait être très facile pour elle, même si on a finalement vu que ce n’était pas tellement. Après une série de questions sans problème, celle qui lui a coûté son temps dans le programme est arrivée. “Quel a été le premier personnage de bande dessinée créé par Walt Disney en 1927?”. Les options proposées par le programme étaient Pluton, Dingo, Rabbit Oswald ou Mickey Mouse. La fille a douté dès le premier instant car elle a été surprise que la première création de l’illustrateur soit précisément celle qui ait connu le plus grand succès de sa carrière, mais je n’étais pas sûr que Oswald, le personnage le plus inconnu de la liste, pourrait être l’œuvre de Disney.

C’est pourquoi elle a décidé de demander à sa fille de l’accompagner sur le plateau et de l’aider. “Voyons voir si elle peut m’aider, elle peut aussi le savoir.”dit la Zululeta. C’est à ce moment qu’ils ont commencé à essayer de raisonner. Alors que la fille était convaincue que la bonne réponse était Micky Mouse, sa mère pensait que “Peut-être qu’il en a d’abord dessiné un autre, il ne l’a pas acheté ou Dieu et ensuite il a bien fait avec Micky”. Sa fille a continué d’insister sur le fait qu’elle croyait qu’elle était Micky, mais elle ne voulait pas assumer la responsabilité de la faire choisir et c’est à ce moment que sa mère n’a pas hésité à la “menacer” de la manière la plus amusante et surréaliste possible.

Sans héritage familial?

“Nous plantons-nous? Souvenons-nous du lapin toute ma vie … Je suis désolé de perdre autant d’argent pour un lapin, avec tout le respect dû aux lapins qui regardent le programme”, a-t-il commencé, avant plaisanter avec votre fille: “C’est que je vous répudie! Je vous retire de l’héritage, allez! Eh bien, bien que vous ayez peu d’héritage à 1.500 euros. Je laisse votre frère comme héritier universel”. Enfin, les deux ont décidé de se planter, de garder les 15 000 euros, sécurisant ainsi l’argent. Une sage décision, car la bonne réponse était “ Oswald Council ” et non Mickey Mouse comme le pensait la fille, et cela a été commenté par Dave Zulueta, candidat à “ OT 2018 ” et fils du participant. “Humeur du passage de ma mer et de ma sœur pour ‘Qui veut être millionnaire?”, il a écrit ceci avec une image des deux concurrents et une autre de sa tante commentant dans le chat de la famille: “Très bonne Laura. Putain de lapin.”

.