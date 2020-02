L’état actuel des Simpsons – / Film

Publié le vendredi 21 février 2020 par Fred Topel

Il est temps pour notre entretien bi-annuel avec Al Jean, showrunner sur Les Simpsons. Jean est un participant si fiable de la Fox’s Television Critics Association que je pense maintenant à des questions chaque semaine pendant que je regarde l’émission et les déchaîne lorsque nous avons la chance de parler.

Ce lot de questions couvre l’inclusion des Simpsons sur Disney +, la nouvelle propriété de Disney, le caméo vocal d’Aquaman Jason Momoa et des épisodes récents, comme le retour d’Artie Ziff et «Thanksgiving of Horror». Les Simpsons sont diffusés le dimanche soir sur Fox.

A avoir Les Simpsons sur Disney + été différent de l’avoir sur FXNOW?

Disney + vient d’avoir cette énorme portée. Il y a juste beaucoup de gens qui le voient, c’est incroyable. Ils ne l’ont peut-être pas vu auparavant et ils ont la chance de l’attraper, donc c’est génial. J’adore être sur Disney +.

Et ils font toujours Simpsons marathons sur FX?

FX appartient également à Disney, donc c’est comme un marathon / promotion de Disney + et j’adore ça aussi. C’est formidable de voir toute votre carrière défiler devant vos yeux.

Cela signifiait-il beaucoup pour vous que les fans voulaient les épisodes originaux au format 4: 3 sur Disney +?

Oh, absolument. Nous sommes toujours en faveur de donner cette option et ils le feront au début de cette année. Les gens veulent voir ce qu’ils ont vu comme ils l’ont vu.

Disney a-t-il manifesté son intérêt pour un autre Film Simpsons?

Je dirais oui, même si nous n’en sommes qu’aux toutes premières étapes. Nous aimerions en faire un pour Disney, mais ce n’est pas comme si cela se passait la semaine prochaine ou l’année prochaine.

C’est différent de ce qu’il était sous la 20th Century Fox quand vous disiez généralement qu’un jour vous feriez un autre film.

À J23, Matt a dit: “Je pense que ça va arriver” et je suis d’accord avec ça. Je suis donc d’accord avec cette déclaration. Je crois que cela arrivera.

Savoir combien il était difficile de casser une histoire pour la première Film Simpsons, auriez-vous une meilleure prise en main la deuxième fois?

Ce n’est jamais plus facile. J’en suis sûr. Nous ne le ferions que si c’était une idée que nous pensions mériter d’être transformée en un autre film. Nous n’avons certainement pas besoin d’avoir plus de Simpsons juste pour l’argent ou d’avoir du matériel supplémentaire. Nous le ferions si nous pensions que c’était une belle histoire et que nous voulions la raconter.

Une histoire autonome, pas une suite?

Correct.

Danny Elfman a déclaré à un site dont je n’avais jamais entendu parler du nom de Joe.ie que Les Simpsons se terminait après la saison 32. Cela ne peut pas être vrai, n’est-ce pas?

Si cela se terminait, je ne pense pas que Danny Elfman serait la première personne à appeler. Donc non, nous faisons définitivement la saison 32. Nous la lisons cette année. Je suis optimiste, il y en aura plus. Je ne peux pas dire avec certitude, mais certainement personne n’a dit: “Arrêtez-le.”

Je ne pense pas que Disney ait acheté Les Simpsons juste pour y mettre fin.

Non, je ne pense pas non plus. Ils ont été formidables jusqu’à présent.

Je devrais probablement le savoir, mais Dan Castellaneta fait-il Homer comme un enfant aussi?

Oh ouais, Dan fait Homer comme un enfant ou comme un adolescent ou plus. Même chose avec Nancy que Bart. Chaque fois que vous voyez l’un de ces personnages, la personne qui fait la voix, quel que soit l’âge, c’est toujours eux.

Le bâillon du canapé avec Nelson se faisant heurter par un train était assez violent.

Bien devinez quoi? Il n’est pas mort. Il reviendra.

Je sais, mais dans le même épisode, il est dit que Bart décède à 17 ans, alors traversiez-vous une phase morbide?

Il n’aura jamais 17 ans.

Sauf que nous l’avons vu après 17 ans.

Je dirais que Bart ne mourra pas à 17 ans.

Jon Lovitz était-il aussi la voix du rabbin lors du mariage d’Artie Ziff?

Oui.

Était-il plus facile ou plus difficile de trouver des noms de calembours de Thanksgiving que des noms d’Halloween?

Cela a été fait par Megan Amram qui aime les jeux de mots et est un écrivain vraiment brillant. Elle est donc venue avec eux.

«Thanksgiving of Horror» a-t-il été un succès et mérite-t-il d’être recommencé?

Ce fut définitivement un succès. Je pense que nous voudrions juste faire des choses qui sont originales et uniques, donc je ne suis pas sûr que nous le ferions à nouveau, mais je pensais que c’était super

Qui est le fan de Bachman Turner Overdrive parce que c’était la deuxième fois qu’ils faisaient une apparition sur Les Simpsons?

Nous adorons simplement «Prendre soin des affaires» et il y a eu cette grande blague dans un premier épisode où Homer dit: «Passez aux heures supplémentaires.» Je dois donc aimer Bachman Turner Overdrive.

Était le Rhapsodie bohémienne Le gag du canapé de Wembley a commencé dès l’ouverture du film?

Oui, c’était quand nous l’avons vu. Je n’avais jamais vu la Live Aid Queen auparavant. Bien sûr, c’est un spectacle, nous avons donc pensé que ce serait formidable de donner à nos animateurs la possibilité d’animer cette énorme foule.

San Castellaneta a-t-il plus dérivé de Dan que son nom?

Non, je pensais juste que ça ferait rire la table et j’espère du spectateur.

Jason Momoa vous a-t-il vraiment fait exploser un conk?

Non, c’était vraiment drôle quand on essayait de l’enregistrer. Il dirait: “Tu ne peux pas le faire. Il est au sommet d’une montagne. Oh non, il est sous l’eau. ” Il était toujours dans un endroit fou alors il l’a fait via skype.

L’épisode “The Flanderses” était vraiment émouvant et profond. Qu’est-ce qui l’a motivé?

Eh bien, nous pensions que nous n’avions jamais vraiment exploré la véritable émotion que ces enfants ressentiraient d’avoir perdu leur mère. Je pense que c’est un excellent sujet et je pensais que Nancy, qui fait la voix de Todd, a fait un travail formidable.

J’adore que Sideshow Bob ait une décoration de Noël «Die Bart Die». Est-ce qu’il garde ça de son tatouage?

Eh bien, j’aime que Sideshow Bob ait ce phare dont il est le roi des exilés et il pense en quelque sorte à la vie qu’il a gaspillée.

L’intégration de flashbacks SD dans un épisode HD était-elle difficile?

Non, non, nous ne voulions tout simplement pas le changer, pour la même raison que je l’ai dit plus tôt. Nous l’avons donc simplement mis en définition standard.

Homer loué Roma sur DVD. C’est un film uniquement sur Netflix. Voulez-vous dire quelque chose sur les médias physiques avec cette déclaration?

C’est un bon point. J’adore les médias physiques, ce qui me donne une excellente occasion de brancher le DVD de la saison 19. Alors maintenant, vous pouvez passer chaque année de un à 20, sans lacunes. J’en suis très fier.

Disney a-t-il manifesté son intérêt pour la saison 21?

Il n’y a rien d’imminent avec 21. Mon plus grand objectif était juste d’obtenir le tout là où vous n’aviez aucun écart au milieu, donc je suis content de cela.

A-t-il été difficile de choisir seulement six choses que Fox News brûlait sur le journal de Noël?

Oui, nous en avions beaucoup plus.

Portland était-il plus heureux de leur représentation sur Les Simpsons que la Nouvelle-Orléans?

Eh bien, nous nous sommes excusés de la Nouvelle-Orléans. Nous avons eu cette chose où Homer mangeait à travers elle et il y avait ces deux femmes suisses qui ont fait une vidéo où elles l’ont copiée. Ils ont imité Homère. Tu devrais y jeter un coup d’oeil. C’est vraiment fantastique. Alors Portland, ils ont toujours été très fiers du spectacle.

Je disais “Venir en Homérique” était mon préféré plus tard Simpsons épisode et qui a 10 ans maintenant, donc c’est milieu maintenant.

Je sais. Je suis heureux que vous ayez aimé. Ce fut un grand épisode. Pour moi, nous avons remporté l’Emmy l’année dernière, ce qui est assez étonnant pour un spectacle dans sa 30e saison. J’aime penser que nous travaillons plus dur que jamais et que nous ne tenons rien pour acquis.

Vous travaillez plus dur, mais est-ce que de nouveaux écrivains arrivent et travaillent pour faire leurs preuves?

Oh, tout le monde, scénaristes et réalisateurs, tout le monde connaît A, c’est ce super produit et B, vous allez être éternel. Donc, tout le monde veut bien faire les choses.

Qu’est-ce qui s’en vient?

Eh bien, Cate Blanchett joue un murmure de chien. Elle est géniale avec les chiens et fait ce genre de bavardages. Je pense qu’elle parlait elfique. Nous accueillons David Harbour de Stranger Things. M. Burns a un sosie. Il a un costume pour pouvoir aller sous le patron à l’intérieur de l’usine et David Harbour joue la voix qu’il utilise quand il est déguisé. Il était donc génial et Pete Holmes a écrit et apparaît en deux parties.

Est-ce la finale de la saison et la première de la saison prochaine?

Une semaine d’intervalle mais il y a un cliffhanger et nous avons une surprise qui se termine.

Est-ce très différent de faire “Qui a tiré sur M. Burns?” entre deux saisons?

Ouais, ce n’était pas quelque chose où nous allions aller oh, c’est quelque chose que nous voulons que les gens réfléchissent pendant trois mois, mais c’est vraiment bien et je pense que cela fonctionne comme des épisodes de deux semaines. C’est comme Batman quand j’étais enfant. Vous auriez une émission lundi et une émission jeudi.

Quelle est la finale de la saison?

La finale de la saison est Olivia Colman, elle a donc également fait une photo d’invité. Elle joue une femme dont tout homme tombe amoureux sauf Homère, et elle tombe amoureuse d’Homère.

Avez-vous commencé à travailler pour Halloween l’année prochaine?

Nous avons définitivement enregistré l’année prochaine. Le numéro XXXI est en cours d’animation.

Qu’est-ce que vous usurpez?

Une partie est ce fantastique “Into the Homerverse” où vous voyez toutes les différentes versions de Homer de différentes dimensions.

