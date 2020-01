«L’été dernier», le thriller à sauts dans le temps obtient une commande de série sur Freeform

HISTOIRES CONNEXES

Quelque deux mois après le tournage du pilote, Freeform a donné une commande de série à Last Summer, un «thriller non conventionnel» qui compte Jessica Biel (The Sinner) parmi ses EP.

Se déroulant pendant trois étés différents – 1993, 1994 et 1995 – l’été dernier se déroule dans une petite ville du Texas où une belle et populaire adolescente, Kate (jouée par Mika Abdalla du projet Mc2), disparaît. Apparemment sans rapport, une fille nommée Jeanette (Tell Me Your Secrets ‘Chiara Aurelia) passe d’une aberration douce et maladroite à la fille la plus populaire de la ville – et, en ’95, est la personne la plus méprisée de toute l’Amérique.

Avec chaque épisode raconté à partir du point de vue de l’une des deux filles principales, l’été dernier “verra la loyauté des téléspectateurs changer constamment à mesure que plus d’informations seront révélées”, explique le synopsis.

Le casting comprend également Michael Landes (Silent Witness), Froy Gutierrez (Teen Wolf), Harley Quinn Smith (Once Upon a Time… in Hollywood), Allius Barnes (Unbelievable, PEN15), Blake Lee (Fam, Wisdom of the Crowd), Brooklyn Sudano (NBC’s Taken) et Nathaniel Ashton.

Biel produira aux côtés de Bert V. Royal et Michelle Purple, tandis que le pilote était EP’d et réalisé par Max Winkler.

La commande de la série de l’été dernier a été annoncée vendredi lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association, où Freeform a également vanté les renouvellements pour les adultes et Good Trouble, tout en fixant une date de première le jeudi 2 avril pour la saison 3 de Sirens.