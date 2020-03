Leticia Calderon révèle qu’elle a écrasé des chats et ils l’attaquent sur les réseaux sociaux | Réforme

Leticia Calderón a provoqué hier que les filets étaient hérissés et tout cela parce qu’il a déclaré qu’il ne supporte pas les chats et qu’il les a même écrasés pour ne pas les voir.

L’actrice a dit qu’elle avait peur des chats, bien qu’elle n’en connaisse pas la raison et dit que quelque chose devait s’être passé dans son enfance pour que cela se produise.

Et c’est que lors des enregistrements du feuilleton “Empire of Lies”, l’actrice a quitté le décor car un félin est apparu dans l’un des jardins, auquel Calderón a demandé à la production d’attraper l’animal.

“Je suis terrifié par les chats, c’est là-bas et le roman est enregistré ici, donc je ne peux pas, il est parti, mais il est toujours là, je panique, mais je ne sais pas pourquoi c’est”, a-t-il déclaré.

L’actrice a expliqué qu’elle était déjà allée chez le psychologue pour surmonter sa terreur des chats et que cela ne fonctionnait pas.

“Mes enfants savent que si nous passons par Périphérique et que je vois un chat peu importe si je le passe dessus, ils doivent saisir la main quelque part, mais je cours et marche dessus”, a-t-il ajouté.

Ces déclarations l’ont fait connaître sur les réseaux sous le nom de #LadyMataGatos, dont le hashtag est devenu hier une tendance.

“Leticia Calderón si vous avez la phobie des chats, ou quoi que ce soit, vous n’osez même pas approcher Cara en faisant une grimace Comment allez-vous la renverser? Ils vous frappent le cerveau”, a tweeté @ anicienta_6.

“J’espère qu’un jour un de vos enfants adoptera un chat et vous donnera une leçon d’humanité et de SENS COMMUN, je pense que tant de peroxyde a assombri votre esprit pendant des années”, a ajouté @AlverttoCC.

“Les gens ne comprennent pas ce qu’est la peur, cela me donne envie de demander aux gens ce que vous avez une phobie et de leur apporter une araignée, une vipère ou de les jeter d’un parachute pour qu’ils me comprennent”, a déclaré Leticia Calderón.

