L’étoile d’Halloween a demandé conseil à un tueur dans la vie réelle

Quelles sont les plus grandes longueurs auxquelles un acteur de la méthode peut aller lorsqu’il incarne un tueur en série? Je vais sortir sur un membre et dire que ce n’est pas vraiment un meurtre. Au mieux, cela vous fera virer du concert, et personne ne veut ça. Donc, à moins d’une violence gratuite, quelles sont les plus grandes longueurs auxquelles un acteur de la méthode peut aller lorsqu’il incarne un tueur en série? James Jude Courtney fournit consciencieusement la réponse.

L’acteur / cascadeur a prêté ses compétences pour ramener le meurtrier masqué Michael Myers sur les écrans dans la suite réussie de Slasher en 2018 Halloween, et l’une des facettes les plus troublantes qu’il a incorporées dans sa performance est venue d’une rencontre avec un tueur réel.

S’adressant à Vanity Fair, Courtney a expliqué comment cette rencontre profondément atypique s’est produite:

«Il y a des années, j’ai rencontré un vrai tueur à gages par le biais d’une connaissance mutuelle – il voulait que son histoire de vie soit écrite, alors il vivait avec moi. Il venait de quitter un refuge et a servi dans un pénitencier du nord-ouest. J’ai absorbé sa vie juste en traînant avec lui tous les jours. Je l’ai emmené voir un film dans lequel j’étais, intitulé The Hit List. Nous sommes sortis de la projection et il m’a dit: “Jimmy, c’est un très beau film, mais ce n’est pas comme ça que tu tues des gens.”

“Vraiment?”

“Je vais vous montrer comment.”

«Il y a une efficacité furtive dans la façon dont un véritable tueur formé fonctionne. Les films ont tendance à diluer cette qualité avec des pauses et des dialogues dramatiques, ce qu’un véritable prédateur ne perdrait jamais de temps à faire. Cette efficacité est ce que j’ai apporté au rôle de Michael Myers. »

Cliquer pour agrandir

J’ai utilisé le mot plus tôt, mais c’est le seul mot adéquat: dérangeant. C’est aussi totalement réel. Les Hitmen existent et les acteurs qui cherchent à comprendre comment jouer les Hitmen existent. Néanmoins, l’admission de Courtney déclenche une discussion sur la mesure dans laquelle un acteur doit aller dans la poursuite de la performance.

Beaucoup se sentiraient profondément mal à l’aise d’interagir avec un tueur connu, et encore moins d’apprendre de lui. Je ne vais pas prétendre que ça me va bien, comme instinctivement pas. Pourtant, comment un acteur pourrait-il mieux comprendre son sujet que de lui être enseigné par lui-même? Les acteurs incarnant des monstres doivent comprendre leur rôle, aussi répréhensible soit-il. C’est ça la performance.

Si les interactions de Courtney ont brouillé une sorte d’eau morale, pour une fois je vais suivre la ligne. Sur une note moins lourde, vous pouvez juger par vous-même si cela a aidé sa performance en donnant Halloween un tour. Mais je ne peux pas dire que je vais vous rejoindre.