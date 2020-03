L’étoile du sorceleur dit de jeter une pièce à votre sorceleur est coincé dans sa tête

La première saison de Le sorceleur sur Netflix a été un succès instantané, et pour une bonne raison aussi. Mais parmi les nombreux éléments puissants que nous pourrions nommer, de la représentation captivante du loup blanc par Henry Cavill aux valeurs de production élevées, la bande sonore se démarque toujours comme l’une des meilleures choses qui sont sorties de cette nouvelle adaptation en direct de la fantaisie séries.

Plus précisément, de nombreuses personnes ont perdu la tête avec le tristement célèbre barde des royaumes du Nord, le comte Julian Alfred Pankratz, également connu sous le nom de Jaskier. Même si nous pouvions penser à de nombreuses caractéristiques qui rendent le poète populaire, y compris son charisme irrésistible, il a volé nos cœurs par d’autres moyens. Bien sûr, nous parlons de la chanson à succès, “Toss a Coin to Your Witcher”, qui décrit la rencontre entre le célèbre Geralt de Rivia et Filavandrel, le seigneur des Elfes. Les fans ne peuvent pas en avoir assez de la chanson incroyablement accrocheuse, mais il semblerait que Joey Batey lui-même, qui a joué Jaskier et enregistré le morceau, ne puisse pas non plus le sortir de sa tête.

Dans une nouvelle interview avec Variety, l’acteur a parlé de son personnage et de ce que ce rôle signifie pour lui. Bien que la prochaine fois que vous ayez eu l’idée de vous plaindre de la façon dont la mélodie accrocheuse s’est transformée en ver d’oreille, rappelez-vous que Batey ne peut littéralement pas le sortir de sa tête. Comme l’a dit l’acteur lui-même:

“Je vais juste prendre la douche et je vais commencer,” Jette un … non, non, non. Ok. Réinitialisez. “Et puis je dois chanter environ 30 chansons différentes pour le sortir de ma tête.”

Nous ne pouvons pas vraiment blâmer Batey, car nous nous retrouvons souvent à chanter également la chanson, avec les mêmes intonations, faites attention. Mais une chose est sûre; vu que Jaskier est l’un des personnages principaux de la saga, Lauren Hissrich et son équipe devront trouver un moyen d’améliorer leur jeu et de créer un score encore meilleur pour la saison 2.

Mais pour l’instant, si vous aimez le personnage de Batey et son interprétation de la chanson en question, assurez-vous de lancer une pièce à votre barde préféré en consultant la bande originale de la première saison de Le sorceleur, actuellement disponible sur certains services de streaming.