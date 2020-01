L’étoile mandalorienne s’est évanouie deux fois en filmant la scène Baby Yoda Force

Vous avez vu Le Mandalorien finale, non? Des manigances folles. Le tournage était apparemment très difficile pour Gina Carano, aussi, qui avait un sacré temps à tromper à mort.

Publiant sur Twitter pour répondre à un fan qui avait demandé ce que c’était que d’être la première victime d’étouffement forcé de Baby Yoda (que nous connaissions), l’actrice qui joue Cara Dune dans le succès de Disney Plus a révélé le côté sombre du tournage, bien que dans un manière légère, en disant:

Je vais vous dire quelque chose juste entre nous. Je me suis légitimement évanoui deux fois en filmant cette scène. Alors … ouais … c’était plutôt bien. ❤️ Que les petits forcent l’étouffement n’est pas une blague. 😂 https://t.co/TLOXAZvQs2

– Gina Carano (@ginacarano) 2 janvier 2020

Fou, non? Je savais qu’elle était plutôt dévouée à l’aspect physique de la comédie, pour sa part dans Haywire au début de la dernière décennie, mais mon Dieu, c’est un vrai dévouement. Ce n’est pas la première fois non plus qu’il y a un étouffement accidentel sur une grosse production.

Michael J. Fox s’est presque vraiment fait pendre pour de vrai sur le tournage de Back to the Future Part III au point où ils ont dû le réanimer par la suite. Ils pensaient juste qu’il agissait vraiment bien. Oups. On dirait que Gina atteignait ce statut.

La vraie question que j’ai en ce moment est la suivante: est-ce que Baby Yoda est un grand utilisateur de force, me fait-il peur? Non, car il peut aussi guérir les blessures avec ses mignons petits objets à la main. Il est l’équilibre de la force dans un paquet adorable.

Je n’ai pas encore entendu parler de Disney, Lucasfilm ou Jon Favreau à propos de mes jouets Baby Yoda, donc j’espère aussi que 2020 m’apportera de la joie sous la forme d’une peluche verte à fourrure. Je sais qu’un jouet ne m’étouffera pas et que je ne peux pas manger un animal en peluche. Donc pour l’instant, je suis en sécurité. Aussi, depuis Le Mandalorien est terminé pour le moment et nous devons attendre un peu pour la saison 2, comment allons-nous passer le temps en dehors des jouets Baby Yoda? Tu sais que j’ai raison.