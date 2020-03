L’étoile ‘Survivor’ Parvati Shallow a dépassé les champs de Cirie pendant la plupart des jours joués par une femme

Cirie Fields, «la femme qui s’est levée du canapé et a joué à Survivor», et Parvati Shallow, leader de la dominante Black Widow Brigade, sont toutes deux considérées comme des légendes Survivor à leur manière.

Bien que Fields n’ait pas encore remporté de saison, elle a joué 121 jours historiques au cours de quatre saisons inoubliables. Shallow est revenue pour Winners at War et a dépassé son collègue de la Brigade avec le plus de jours de jeu joués par une femme.

Parvati Shallow | Timothy Kuratek

Parvati Shallow sur «Survivor»»

En 2006, la boxeuse californienne de 24 ans, Parvati Shallow, a fait ses débuts avec Survivor lors de la 13e saison, aux Îles Cook. Faisant initialement partie de la majorité, elle a atterri dans le bas une fois que le vainqueur final Yul Kwon a convaincu son allié, Jonathan Penner, de retourner. Ses camarades de classe l’ont rejetée à la sixième place lorsque sa nature coquette s’est révélée être une menace potentielle.

Un favori immédiat parmi la communauté des Survivants, Shallow est revenu pour la Micronésie trois saisons plus tard. Elle a continué à utiliser sa nature coquette comme moyen de manipulation et a rejoint l’alliance d’un couple bientôt dans le jeu.

Elle a ensuite formé la légendaire Black Widow Brigade après la fusion, et ils ont impitoyablement éliminé les hommes de la compétition. Son alliée, Amanda Kimmel, a choisi d’amener la star des Îles Cook au Conseil tribal final où Shallow a gagné par un vote de 5-3.

Le champion de Micronésie est revenu pour Heroes vs. Villains et sa réputation de manipulateur l’a placée dans la tribu des méchants. Bien qu’au départ dans la minorité avec une cible massive dans le dos, Shallow a fait plusieurs mouvements critiques, y compris des jeux d’idoles vitaux qui l’ont solidifiée en tant que légende du survivant.

Cependant, sa performance impressionnante n’a pas impressionné le jury, qui a donné à Sandra Diaz-Twine sa deuxième victoire.

Cirie Fields sur «Survivor»»

En 2005, Cirie Fields, alors autoproclamée «couch potato», âgée de 35 ans, a participé pour la première fois à Survivor: Panama. Bien qu’elle ait commencé à «avoir peur des feuilles», elle a immédiatement mis son esprit à profit et a fait son chemin du bas vers la tête de sa tribu chaotique.

Lors des quatre derniers matchs, l’infirmière intelligente a perdu un défi d’incendie pour son alliée et a été éliminée. Le gagnant final, Aras Baskauskas, a crédité Fields pour l’avoir aidé à se rendre au Conseil tribal final.

Elle est revenue pour la Micronésie et a rejoint la Brigade meurtrière de Black Widow de Shallow. Fields, Shallow et Kimmel prévoyaient tous de s’asseoir ensemble au Final Tribal Council. Cependant, une torsion a forcé cette dernière à en choisir une, et elle a choisi Shallow, craignant que la «patate de canapé» ne gagne.

Fields est revenu pour Heroes vs. Villains pour un séjour de courte durée en tant que membre de la tribu Heroes. Sa réputation lui a succédé et elle a été éliminée avant la fusion.

Onze ans après les débuts de la star de Panama, elle revient pour la 34e saison, Game Changers. Encore une fois, elle a joué un grand match. Cependant, après que tout le monde, sauf elle, ait joué Immunity Idols dans un conseil tribal, Fields a été éliminé à la sixième place, malgré le fait qu’il n’y ait eu de vote de personne pendant toute la saison.

Parvati Shallow a dépassé Cirie Fields pour les jours de jeu joués

L’auto-proclamée «gangster en costume d’Oprah» a duré 36 jours au Panama, 38 jours en Micronésie, 11 jours dans Heroes vs. Villains et 36 jours dans Game Changers, ce qui signifie qu’elle a joué un total de 121 jours au cours de ses quatre saisons.

Avant de revenir pour Winners at War, Shallow a duré 36 jours aux Îles Cook et 39 jours en Micronésie et Heroes vs. Villains, ce qui la situe à 114 jours. Jusqu’à présent dans Winners at War, la légende de Survivor a duré après le jour 9, la portant à 123 jours et a battu le record de Field.

L’infirmière basée en Caroline du Sud détient toujours le record de la plupart des jours joués sans se rendre à un conseil tribal final. Survivor 40: Winners at War est diffusé les mercredis à 20 h. EST sur CBS.