Letoya Luckett annonce sa deuxième grossesse

Letoya Luckett brille dans ses photos de grossesse récemment publiées.



Letoya Luckett, artiste enregistreuse de platine, a profité de son compte Instagram pour annoncer qu’elle et son mari, Tommicus Walker, attendaient leur deuxième enfant ensemble. En décembre 2017, l’ancienne star de Destiny’s Child et l’entrepreneur de Dallas se sont mariés.L’année suivante, le couple prospère a révélé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble, avant la naissance de leur précieuse fille, Gianna Walker, le 4 janvier. 2019. Maintenant, Luckett incarne le plus haut dans une nouvelle grossesse dévoilant une photo qu’elle a publiée sur son Instagram jeudi 19 mars.

Dia Dipasupil / .

Sur la photo, Letoya Luckett se tient élégamment au sommet d’un lit de rochers, la tête haute, vêtue d’une robe blanche et bercant son bébé pendant qu’une toile de fond exotique de palmiers, de plages de sable et de vagues déferlantes crée un cadre magnifique pour la séance photo . Dans la légende, le chanteur de “Not Anymore” a écrit:

“Cher Dieu, merci. Grandir et rayonner dans ta lumière et ton amour! Ravie et reconnaissante pour notre petit paquet”, a ensuite crédité son mari pour le crédit photo.

Walker a emboîté le pas en postant la même photo magnifique et en la légendant avec le verset biblique 1 Samuel 1:27, en écrivant:

“1 Samuel 1:27: ‘J’ai prié pour cet enfant, et le Seigneur m’a accordé ce que je lui ai demandé.'” Le natif de Dallas et l’homme d’affaires a poursuivi: “Merci mon Dieu d’avoir béni ma femme pour porter notre enfant en bonne santé en Jésus “nom. PS Je vous ai dit que je reviendrais comme un sprinter.”

Le tout dernier ajout de Letoya Luckett et Tommicus Walker amènera leur famille à cinq au total alors qu’ils partagent un enfant et Luckett est la belle-mère fière de la belle fille de Walker, Madison Walker.

Avec Luckett, un acteur officiel de T.I. & Tiny: The Family & Friends Hustle et Walker continuent de faire passer son esprit d’entreprise au niveau supérieur. Ils sont secrètement devenus l’un des couples les plus aimés de la culture. Découvrez l’annonce de la grossesse de Letoya Luckett sur la photo ci-dessous.

